Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a petrecut, azi noapte, pe DN 7, in jurul orei 2. Un cetațean bulgar conducea un autoturism inmatriculat in Marea Britanie dinspre Deva inspre Arad. La un moment dat, pe fondul oboselii, a pierdut controlul asupra mașinii și a patruns pe contrasens, lovindu-se frontal…

- Romanii nu se pot obisnui cu autostrada. Acest lucru este sustinut de faptul ca pe retelele de socializare apar des fotografii si filmari cu masini care circula pe contrasens pe autostrada. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara a tras un semnal de alarma si a explicat pe Facebook ce trebuie…

- Dupa ani de zile in care șoferii care mergeau spre Oradea pe ruta Deva – Varfurile și-au rupt, la propriu, autoturismele, a venit momentul in care drumul este asfaltat. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara publica imagini de pe șantierul reabilitare a DN 76, sectorul Ionești –…

- Circulatia pe DN73A urmeaza sa fie restrictionata incepand de saptamana viitoare, pentru lucrarile de asternere a covorului asfaltic, intre Predeal si Rasnov, anunta Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. Conform unei informari remisa de DRDP Brasov, lucrarile vor incepe "cel mai probabil…

- Angajații Serviciului Drumuri Naționale Deva monteaza parapeți pe DN 66, in zona Banița – Merișor. Zona este cunoscuta ca fiind una periculoasa, in decursul anilor aici avand loc nenumarate accidente, unele chiar mortale. Reprezentanții DRDP Timișoara vor astfel sa limiteze numarul accidentelor…

- Directia de Drumuri si Poduri Timisoara a demarat lucrari la iesirea din Timisoara spre Sacalaz. Timp mai mult de o luna, traficul rutier va fi afectat, se vor introduce restrictii, iar circulatia se va face alternativ, pe cate un sens, cu ajutorul pilotilor. Dupa ce s-a lucrat pe drumul spre Sannicolau…

- Noi informații despre stadiul proiectului privind realizarea centurii ocolitoare de sud au fost facute publice de Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara. Reprezentanții instituției informeaza ca au derulat contractul privind realizarea documentației in vederea exproprierilor necesare pentru…

- Tragedia petrecuta pe A1 in apropiere de Lugoj, la sfarsitul saptamanii trecute, inca le da fiori politistilor. Oamenii legii cred ca nenorocirea in care trei oameni si-au pierdut viata, putea fi evitata. In ultimele saptamani pe retele de socializare au aparut o serie de filmulete cu soferi care circula…