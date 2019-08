Stiri pe aceeasi tema

- Ciocnire violenta între doua mașini pe Calea Șagului din Timișoara. Accidentul a avut loc la intersecția bulevardului cu strada Vulturilor. Doua mașini veneau paralel dinspre intersecția de la Reșiței catre Calea Șagului.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat, printr-un comunicat de presa, ca pe sensul catre Lugoj al autostrazii A1 Timisoara - Lugoj, la kilometrul 468, in zona localitatii Sanovita (judetul Timis), a avut loc o coliziune intre trei autoturisme.In urma impactului, trei persoane…

- Centrul InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a transmis, puțin dupa ora 13.00, ca pe sensul catre Lugoj al autostrazii A1 Timisoara – Lugoj, la kilometrul 468, in zona localitatii Sanovita (judetul Timis), a avut loc o coliziune intre trei autoturisme. In urma impactului,…

- Un accident rutier s-a produs vineri, intre Ortisoara si Timisoara, intre un microbuz cu mai multi turisti si un camion in care se aflau doua persoane, circulatia desfasurandu-se pe o singura banda, spre municipiul resedinta, a informat ISU Timis.

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe autostrada intre Timișoara și Lugoj. Doua mașini s-au izbit violent. Intr-una dintre mașini se aflau trei adulți și doi copii, a informat opiniatimisoarei.ro. Doi adulți au murit pe loc, iar copiii, cu varstele de 9, respectiv 6 ani sunt…

- Doua mașini s-au ciocnit in aceasta seara pe autostrada A1, in apropiere de Arad, pe sensul de mers Arad – Timișoara, circulația fiind blocata și reluata ulterior doar pe banda de urgența. In urma coliziunii, șapte dintre cele opt persoane aflate in automobilele implicate au fost transportate la spital,…

- Accident rutier in lanț pe Autostrada A1, intre Timișoara și Lugoj. Traficul s-a desfașurat cu dificultate in zona, dupa ce trei autoturisme, un tir și o camioneta au fost implicate intr-un carambol. Din primele informații, incidentul de pe autostrada s-a produs din pricina unuia dintre șoferi care…