Accident în lanţ pe autostradă. Sunt şapte morţi şi mai mulţi răniţi Accidentul a fost urmat de un puternic incendiu care a cuprins mai multe vehicule. Accidentul a avut loc la aproximativ doi kilometri distanta de Alachua, in apropiere de Gainesville, a informat Politia.



Nu este clar care a fost cauza accidentului, insa, atoritatile au precizat ca cel putin doua vehicule cu remorca au fost implicate si peste 200 de litri de benzina a fost varsata pe autostrada.



In accidentul care a avut loc la ora locala 15:40 au fost implicate si un sedan si o duba de pasageri.



Soseaua a fost afectata serios si va fi inchisa pentru mai multe ore.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in lant pe o autostrada din Florida, urmat de un incendiu puternic, a dus la moartea a sapte persoane si la ranirea a cel putin alte sapte, scrie USA Today.Citește și: Deputat PSD, apropiat de Liviu Dragnea, ULTIMATUM pentru Tudorel Toader: dați amnistia și grațierea! Accidentul,…

- Accidentul, urmat de un puternic incendiu care a cuprins mai multe vehicule, a avut loc la aproximativ doi kilometri distanta de Alachua, in apropiere de Gainesville, a informat Politia. Nu este clar care a fost cauza accidentului, insa, atoritatile au precizat ca cel putin doua vehicule cu remorca…

- UPDATE – Numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de la Targul de Craciun din Strasbourg a ajuns la trei. Politia franceza a confirmat, pentru Reuters, ca numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de aseara, de la Targul de Craciun din centrul orasului Strasbourg, a ajuns la trei,…

- Cel putin 14 oameni au murit si 27 au fost raniti sambata seara pe o autostrada din nord-vestul Chinei, intr-un accident in care au fost implicate 31 de autovehicule, relateaza media de stat chineze, preluate de dpa și Agerpres.

- Cel putin 14 oameni au murit si 27 au fost raniti sambata seara pe o autostrada din nord-vestul Chinei, intr-un accident in care au fost implicate... The post Cel putin 14 morti si 27 de raniti pe o autostrada, intr-un accident cu zeci de masini implicate appeared first on Renasterea banateana .

- Cel putin 14 oameni au murit si 27 au fost raniti sambata seara pe o autostrada din nord-vestul Chinei, intr-un accident in care au fost implicate 31 de autovehicule, relateaza media de stat chineze, preluate de dpa. Accidentul colectiv s-a produs pe un drum expres din provincia Gansu, potrivit agentiei…

- Peste 60 de pesoane au fost ucise si alte 100 ranite dupa ce un tren a intrat intr-o multime de persone care stateau pe sine in apropiere de orasul Amritsar, situat in statul nordic indian Punjab, a declarat politia locala postului BBC. Victimele stateau pe sine si urmareau celebrarile pentru Dusshera,…

- Doua persoane au fost ucise, iar doi politisti au fost raniti grav intr-un schimb de focuri, in sud-vestul Germaniei, au anuntat vineri autoritatile, relateaza The Associated Press.Politia si procuratura au anuntat intr-un comunicat comun ca politisti au fost trimisi sa intervina vineri, catre…