Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul de circulatie s-a produs joi seara la intersectia strazilor Argesului si Oltului, o zona in care incidentele de trafic sunt foarte frecvente din cauza vitezei, neatentie, dar si a semnalizarii rutiere necorespunzatoare.

- Un accident mortal de circulație a avut loc duminica, 14 octombrie, in jurul orei 14:30, pe DN1C, intre localitațile Coplean și Cațcau. Un motociclist și-a pierdut viața. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme inmatriculate in județul Maramureș și o motocicleta. Se pare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6 (E70) Bucuresti - Alexandria, la km 64+500 de metri, la intrarea in localitatea Draganesti-Vlasca dinspre Alexandria (in judetul Teleorman), a avut loc un eveniment rutier

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe DN 39, intre localitatile Eforie Sud si Eforie Nord. Trei autoturisme sunt implicate in eveniment. O persoana este incarcerata.Un echipaj SMURD si un echipaj de politie se afla la fata locului.Traficul rutier se desfasoara ingreunat.Victima din…

- O persoana a murit și alta a fost ranita grav, sambata dimineața, in urma impactului frontal dintre doua mașini, in zona localitații Buzești, județul Maramureș. Potrivit primelor informații primite din partea ISU Maramureș, o persoana a fost gasita incarcerata in urma impactului frontal dintre doua…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe strada Theodor Burada din municipiul Constanta. Din primele informatii doua masini au fost implicate, iar o persoana a fost ranita. Potrivit ISU Dobrogea, victima este constienta, colaboranta. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi in localitatea Mihai Viteazu judetul Constanta. Din primele informatii patru masini au fost implicate. Potrivit SAJ Constanta o persoana a fost ranita fiind diagnosticata cu traumatism facial si plaga taiata facial.Victima ar fi o angajata la ofirma de eoliene.Politistii…

- Patru mașini și un autocar au fost implicate intr-un carambol, sambata, pe DN73, intre localitațile Rașnov și Zarnești, in județul Brașov, o persoana fiind ranita ușor, scrie Mediafax.Potrivit Poliției Brașov, accidentul s-a produs ca urmare a unei coliziuni fața-spate, intre patru mașini…