- Traficul este ingreunat sambata seara, pe DN 1, la intrare in municipiul Sibiu, pe directia spre Valcea, unde a avut loc o coliziune in lant, cu trei masini, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Elena Welter, potrivit Agerpres. "DN 1, intrare in municipiul…

- Doua persoane au murit si trei au fost ranite grav, miercuri seara, pe Drumul National 14, in zona orasului Dumbraveni, judetul Sibiu, dupa impactul dintre trei autoturisme. Traficul rutier este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Șapte persoane au fost ranite, joi, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un cap de pod și a ieșit de pe carosabil, pe DN 1, in zona localitații Veștem, cazand intr-o prapastie. Traficul in zona se desfașoara cu dificultate, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit purtatorului de…

- Autoritatile din judetul Sibiu au declansat Planul Rosu de Interventie dupa ce doua masini si doua autoturisme s-au ciocnit pe centura ocolitoare a orasului Avrig. Din primele informatii sunt 16 persoane implicate.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, duminica,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Mures, pe DN14A Sibiu ndash; Tarnaveni, pe raza localitatii Botorca kilometrul 14 , a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme.In urma evenimentului trei persoane au fost ranite grav.Traficul…

- 21.10 Din pacate, eforturile paramedicilor de a-l salva pe șoferul de 67 de ani au fost in zadar. Barbatul a decedat. 20.39 Noi informații de la ISU Brașov. Se pare ca ar fi vorba de cinci victime, dintre care una a fost incarcerata, care este in stop cardio-respirator. 19.40 Accident grav luni seara…

- “Cel în cauza, un barbat de 48 de ani, din Cluj Napoca, a fost implicat într-un accident rutier cu pagube materiale, ieri, în jurul orei 12:30, pe strada Între Lacuri. Avea o concentratie de 1,70 mg/l alcool pur în aerul expirat”, precizeaza politistii clujeni.

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto care se afla la volan într-o stare avansata de ebrietate.Cel in cauza, un barbat de 48 de ani, din Cluj Napoca, a fost implicat intr un acc rutier cu pagube materiale, ieri, in jurul orei 12:30, pe strada Intre…