Accident în lanţ în staţiunea Mamaia, soldat cu încătuşarea unui bărbat devenit agresiv 'In jurul orei 22,00 politistii rutieri au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, pe bulevardul Mamaia, la iesire din statiune catre bulevardul Aurel Vlaicu. Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca este vorba despre o tamponare intre trei autoturisme, pe fondul patrunderii pe contrasens. In timp ce se efectuau primele verificari si se asigurau masuri de fluenta a traficului rutier, la fata locului a ajuns un barbat care ar fi devenit, in scurt timp, recalcitrant si care ar fi avut asupra sa un obiect intepator. Politistii l-au incatusat pe barbatul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

