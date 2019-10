Stiri pe aceeasi tema

- Unb accident rutier grav, soldat cu ranirea a trei persoane, a avut loc miercuri seara, 9 octombrie, pe DN1, in Alba. Cercetarile de la fata locului arata ca accidentul a fost provocat de un bivol care se afla pe carosabil.

- Trei persoane au fost ranite, miercuri, in urma impactului dintre un TIR, un camion și o platforma auto, pe Autostrada A1, in zona localitatii Ilia, din judetul Hunedoara. Circulația rutiera este intrerupta pe sensul catre Deva. Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc, miercuri, pe Autostrada A1,…

- O femeie in varsta de 74 ani a fost accidentata mortal, miercuri, pe o trecere de pietoni din Piatra-Neamt, de un cimentruc condus de un barbat din localitatea Bicaz Chei, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Dimitrie Mocanu. Potrivit sursei citate, victima a fost transportata…

- Sase persoane, intre care doi copii, au ajuns, sambata, la spital, dupa ce au fost lovite de o mașina unui participant la Raliul Craiovei. Mașina a derapat in afara traseului.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile luate de Guvern: 5 GIGANȚI vor sa plece din Romania Potrivit…

- Accidentul s-a petrecut in aceasta dupa amiaza pe DN 7, in județul Hunedoara, intre Geoagiu și Oraștie. Doua mașini s-au izbit violent, iat una dintre ele a ieșit in decor. Mai multe echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe au sosit de urgența la fața locului. Victimele au fost preluate de medici…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 (E68) Sebes – Deva, la kilometrul 358, in zona localitatii Geoagiu, judetul Hunedoara, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme. Potrivit primelor informatii, trei persoane au fost ranite. Circulatia rutiera…

- Miercuri seara, Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit in localitatea Muntenii de Jos, pentru asigurarea masurilor PSI și a asistenței medicale, la un accident rutier provocat de soferul unui microbuz, care ar fi ratat o depasire si a intrat intr-un cap de pod. Trei oameni au fost transportati…

- Clipe de groaza la o cursa ilegala de mașini din sudul Angliei. Cel puțin 17 oameni au fost raniți dupa ce doua dintre mașinile de curse au intrat in plin in spectatori, in urma unei coliziuni.