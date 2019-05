Stiri pe aceeasi tema

- Circulația este restricționata pe A1 Bucuresti- Pitesti, la kilometrul 31, in dreptul localitații Bolintin, in urma unui accident in care au fost implicate 9 mașini, o persoana fiind ranita ușor, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane, potrivit mediafax.Citește și: Rareș Bogdan da lovitura!…

- Un carambol de amploare a avut loc in aceasta seara pe autostrada București - Pitești, pe sensul de mers spre capitala județului Argeș. Nu mai puțin de opt mașini s-au tamponat in acest carambol. Un copil de trei ani a fost ranit in acest accident petrecut la kilometrul 31. O ambulanța a sosit rapid…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumuri nationale sau autostrazi, nici probleme majore de fluenta a traficului. Circulatia rutiera este ingreunata pe Autostrada…

- Traficul este restricționat, marți, pe Autostrada A1 București - Pitești, pe sensul de mers spre Pitești, din cauza unui incendiu de vegetație, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul IGPR. Circulația este restricționata pe prima banda a sensului de mers, potrivit mediafax.Citește și: Simona…

- Circulatia rutiera este restrictionata, miercuri, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, in zona localitatii Bolintin Deal, judetul Giurgiu, respectiv in zona localitatii Cateasca, judetul Arges, pentru lucrari, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic anunța ca pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti…

- Accident in lanț pe Autostrada A1, intre București – Pitești. Șapte autoturisme au fost avariate, iar o persoana a fost ranita. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a fost blocat pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 18+500, pe sensul…

- Un accident rutier cu șapte mașini s-a produs, duminica dupa-amiaza pe Autostrada A1. Traficul pe sensul spre București a fost blocat aproape o ora, anunța centrul Infortrafic. "Traficul rutier este blocat pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 18+500, pe sensul catre Capitala, din cauza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la kilometrul 11 al Autostrazii A1, la iesirea din Capitala spre Pitesti, pe banda a doua de rulare, a avut loc un accident in care au fost implicate patru autovehicule.In urma impactului, o persoana a fost ranita. Circulatia…