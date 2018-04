Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane, printre care si doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri dupa amiaza pe DN 39, in apropierea statiunii Neptun, in evenimentul rutier fiind implicate doua autoturisme. Doua dintre victime sunt in stare foarte grava, una dintre acestea fiind preluata de elicopterul…

- Doua mașini facute praf și șase oameni raniți. Acesta este bilanțul accidentului de la Neptun. În urma impactului devastator, o femeie a intrat în coma, un barbat se afla în stare critica, un barbat și o femeie au fost raniți ușor, iar doi copii de 8 și 12 ani au suferit traume minore.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN3 la iesire din localitatea Valu lui Traian catre Murfatlar. Din primele informatii doua masini au fost implicate si o persoana a fost ranita. Victima este o femeie de 77 de ani, diagnosticata cu traumatism cranio cerebral. Politistii au deschjis…

- Potrivit politistilor, un tractor cu remorca s-a izbit de un microbuz si a ramas in mijlocul soselei. Accidentul s-a petrecut intre Sannicolau Mare si Saravale. Trei oameni au fost raniti si transportati la spital, de urgenta. Traficul rutier a fost blocat, iar cozi de masini s-au format…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta in zona Brotacei. Din primele informatii in accident au fost implicate doua masini au fost implicate, un Opecl Corsa si un Ford Mondeo. O persoana ar fi fost ranita in accident. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.…

- Doua masini au fost implicate, vineri, in accident rutier. "ISU Timis a fost solicitat sa intervina la un accident rutier, pe centura Lugoj, intre doua autovehicule, cinci persoane fiind implicate. Toate persoanele necesita ingrijiri medicale. Din cele cinci persoane, doua persoane au fost…

- Trei masini au intrat in coliziune, in cursul acestei dupa amiezi, pe bulevardul Mamaia din Constanta. Este vorba despre doua masini de scoala de soferi si un autoturism Mercedes.Un echipaj de politie si o ambulanta SAJ se afla la fata locului. Potrivit informatiilor de la fata locului, o eleva s a…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, accidentul s-a produs in zona localitatii Lunca Corbului. In urma evenimentului rutier, o femeie care acuza dureri la un picior a primit ingrijiri medicale. La fata locului au intervenit mai multe ambulante si echipaje SMURD,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, accidentul s-a produs in zona localitatii Lunca Corbului. In urma evenimentului rutier, o femeie care acuza dureri la un picior a primit ingrijiri medicale. La fata locului au intervenit mai multe ambulante si echipaje SMURD,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6, la kilometrul 352+400 de mteri, intre localitatile Drobeta - Turnu Severin si Orsova, judetul Mehedinti, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 tiruri si un autoturism. Cauza producerii…

- Accident grav seara trecuta pe autostrada, in apropiere de Remetea Mare. O șoferița a pierdut controlul volanului și a intrat in parapeți. O alta mașina care venea din spate a intrat frontal in primul autoturism, iar la scurt timp și a treia mașina a intrat in celelalte doua. ”ISU Timis a fost solicitat,…

- Politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, unde un tanar, de 24 de ani, din Cernavoda a condus un autoturism pe strada Salciilor, din Constanta, si ajungand la intersectie cu strada Liliacului, pe fondul nerespectarii indicatorului rutier Oprire, a patruns…

- O persoana și-a pierdut viața, iar alte patru au fost ranite grav, dupa ce doua mașini s-au ciocnit frontal pe DN2F, la iesirea din municipiul Vaslui. Din cauza accidentului, traficul in zona este blocat pe ambele sensuri. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui,…

- Cinci persoane, printre care si doi copii, au fost ranite miercuri, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, pe DN6, pe soseaua dintre Timisoara si Sannicolau Mare. Circulația a fost blocata. Ranitii au fost transportati la spital. Trei masini s-au izbit pe DN6, in dreptul…

- Ieri dimineata, in jurul orei 09.20, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N.1C. Un barbat de 52 de ani din Iasi, care conducea un tir pe directia Dej – Baia Mare, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba deosebit de periculoasa a pierdut controlul directiei…

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent, iar trei oameni au ajuns la spital in stare grava. Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria.

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent. Accidentul in lant s-a produs la aproximativ 50 de kilometri de granita cu Romania, intre localitatile Berettyoujfalu si Mezopeterd. Potrivit politiei…

- In cursul dupa amiezii de astazi, un carambol a avut loc la intersectia strazilor Soveja si Baba Novac. Mai multe masini care nu au pastrat distanta regulamentara s au ciocnit. Circulatia in zona a fost ingreunata din cauza evenimentului.Din fericire, nu au fost persoane ranite in urma incidentului.Sursa…

- Cel putin 15 oameni au fost raniti in Italia, dupa ce o tornada foarte puternica s-a produs in apropiere de Napoli. Zona era deja afectata de o furtuna care a provocat caderea retelei de alimentare cu electricitate. A urmat tornada care a doborat pomi, stalpi de iluminat si panouri stradale. Numeroase…

- Unul dintre cei doi soferi, un barbat de 49 de ani, a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina pe contrasens unde s-a izbit frontal de un autoturism care circula regulamentar. Impactul a fost atat de puternic incat conducatorul auto care a provocat accidentul a ramas incarcerat. Alti sase…

- Neatenția unui șofer a dus la producerea unui accident rutier la Ipotești, soldat cu un ranit și avarierea a trei autovehicule. Impactul a avut loc joi dimineața, la intersecția dintre drumul comunal DC 69 și drumul județean 208A, in zona centrala a comunei Ipotești. In timp ce conducea un ...

- Circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri ale E60, între Iernut – Târgu Mures, pe raza localitatii Cipau, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate doua autocamioane si un autoturism, anunta centrul

- Un barbat a decedat și alte doua femei au fost ranite, in urma unui accident de circulație ce a avut loc joi, pe DN 54A, in localitatea Gura Padinii, județul Olt. Autoturismul in care se aflau aceștia și care s-a ciocnit violent cu o mașina de mare tonaj a ajuns o gramada de fiare. Cele trei victime…

- Incendiu de amploare in statul american Colorado. Sase oameni au fost raniti dupa ce sase blocuri aflate in constructii au fost cuprinse de flacari. Printre victime sunt atat muncitori, cat si un pompier implicat in operatiunea de stingere a focului.

- Accident in cartierul Crangași din București. 4 oameni au fost raniți in urma accidentului in care au fost implicate doua mașini. Accidentul s-a produs in urma cu scurt timp pe Calea Crangași-Bulevardul Constructorilor. Doua mașini s-au ciocnit dupa ce unul dintre șoferi a trecut pe culoarea roșie…

- ACCIDENT GRAV pe DN1C in localitatea CICARLAU. Doua persoane ranite(O persoana incarcerata) .DOUA masini implicate Politistii au fost sesizati ca in Cicarlau la intrarea dinspre Baia Mare, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, soldat cu doua victime ranite dintre care una incarcerata.. Din…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj. Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, dupa ce doua autoturisme și un TIR s-au ciocnit. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, Carmen Livia Jucan, a declarat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca judetul Cluj, pe DN1 Huedin – Oradea, la kilometrul 544+100 de metri, traficul este blocat din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren. Comunicatul ISU Cluj Am intervenit in cursul dupa…

- In cursul dupa amiezii de astazi, un accident rutier a avut loc in localitatea Poieni, judetul Cluj. Un autoturism si un TIR au intrat in coliziune. Doua persoane au decedat si alte cinci au fost ranite.La fata locului se afla Politia, un echipaj SAJ si o echipa de la Drumuri Nationale. Circulatia este…

- Circulatia este oprita, la ora transmiterii stirii, pe DN1, pe ambele sensuri de mers, in dreptul localitatii Beclean din judetul Brasov, dupa ce, pe sensul de mers Fagaras catre Sibiu, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si un tir, trei persoane fiind ranite usor.

- Un grav accident s-a produs intre un autovehicul prevazut cu sapte locuri, in care se aflau tot atatea persoane si un alt autoturism in care se aflau trei persoane si care s-a rasturnat in urma impactului. Potrivit ISU Bistrita-Nasaud, citat de Agerpres, o victima din al doilea autoturism…

- Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite. Din informatiile primite in eveniment a fost implicate doua autoturisme din care una este rasturnata. La fata locului s-au deplasat…

- ACCIDENT CUMPLIT pe DN1C in localitatea ILBA. Doua persoane ranite grav.DOUA masini implicate din care una rasturnata. TRAFIC BLOCAT. FOTO Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite.…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Mihai Viteazu cu Constantin Bratescu, din municipiul Constanta. Doua autoturisme au fost implicate in eveniment.Politistii se afla la fata locului si cerceteaza cazul.Un echipaj SAJ este asteptat sa intervina.Traficul in zona…

- O soferita nu a oprit la indicatorul STOP si a fost lovita in plin de un autoturism care circula regulamentar. In urma impactului, una dintre masini a ricosat in alte doua autovehicule. Cele trei victime au fost preluate de ambulanta si duse la spital. O tanara de 19 ani a fost graf ranita.…

- Reprezentantii IPJ Maramures au declarat, joi, ca masina in care se afla tanarul ranit a fost implicata intr-un carambol cu alte trei autovehicule, pe raza comunei Sarasau. "Un tanar de 27 de ani din Campulung de Tisa a fost ranit dupa ce, in timp ce manevra tractorul personal intr-o zona…

- Accidentul a avut loc pe o strada din oras. Soferita a iesit de pe o strada laturalnica, a virat la dreapta, iar pentru ca nu s-a asigurat a lovit un alt autoturism care circula regulamentar. In urma impactului acesta a fost proiectat intr-un gard. Soferita, copilul ei, dar si soferul celuilalt…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s-au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului. Circulatia rutiera este momentan blocata iar politistii de la rutiera au inceput o ancheta. Primele date arata ca accidentul s-a produs din cauza unui sofer care conducea…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta seara, pe DN 1, in zona Paralela 45. Potrivit IJP Prahova, soferul unui Mercedes Vito a virat stanga din DN 1, pentru a se deplasa spre Floresti, moment in care a fost izbit de un alt autoturism care circula regulamentar dinspre Campina, pe DN 1. Soferul…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, ieri, un conducator auto care a cauzat un accidenr rutier cu 8 mașini implicate. Acesta nu deținea nici permis de conducere.”La data de 31.01.2018, politisti din cadrul Biroului Rutier Cluj-Napoca, au dispus reținerea pe 24 ore a unui…

- Atentat la sediul organizatiei "Salvati Copiii" din localitatea afgana Jalalabad. Cel putin 11 oameni au fost raniti dupa explozia unei masini capcana si a mai multor grenade. Armata locala a intervenit pentru eliminarea teroristilor, care s-au refugiat in cladire.

- Un grav accident a avut loc pe DN 6. Din cauza vitezei, soferul unei masini a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens si s-a izbit violent de alte doua autoturisme care circulau regulamentar. "Eu veneam de la Severin, iar la un moment dat observ in fata mea o masina care se invarte…

- O persoana a fost ranita intr-un accident produs duminica seara pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia. Reprezentanții IPJ Alba au precizat ca doua autoturisme au fost implicate și ca la aceasta ora traficul se desfașoara cu dificultate. Polițiștii au precizat ca unul dintre pasageri a fost…

- Haos pe o automagistrala din Cehia. 30 de vehicule, printre care si camioane, s-au ciocnit in lant. Cel putin zece oameni au fost raniti. Potrivit fortelor de ordine cehe, accidentele s-au produs din cauza poleiului format pe carosabil in urma ninsorilor abundente.

- Un sofer beat la volan a lasat fara curent electric mai multe case dintr-o localitate din Bistrita dupa ce s-a izbit violent de un stalp de electricitate, informeaza Romania TV. In urma impactului soferul a fost ranit. Citeste si FLAVIA, asistenta de la Neata cu Razvan si Dani, IMPLICATA intr-un…

- Un accident rutier s-a produs joi in jurul orei 13 la intrarea in Gherla, pe soseaua de centura a municipiului, in zona localitații Bunești. Din primele informații, trei persoane au fost ranite. Un sofer a ramas incarcerat și a fost nevoie de intervenția pompierilor. Cele trei mașini, un Audi, un Volkswagen…

- Circulatia rutiera este ingreunata, miercuri dimineata, pe DN7 Bucuresti - Targoviste, in judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia…

- Patru oameni au fost raniți, in urma ciocnirii a doua mașini. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 20.00, la Calafindești și a fost provocat de un tinar de 25 de ani, din Șerbauți. Acesta a intrat cu mașina intr-un autoturism oprit pe partea stinga a drumului și la volanul caruia se afla un…

- NEATENTIE SAU IGNORANTA?… In urma cu aproximativ o ora, pe strada Republicii din Barlad, in zona Spitalului de Urgența, s-a produs un carambol, in care au fost implicate trei autoturisme. Primulautoturism, cu numar de București, care se deplasa din direcția Vaslui spre Centrul Barladului, a intrat intr-o…