Accident în judeţul Caraş-Severin. Două poliţiste au fost rănite Polițistele se deplasau spre locul unui accident grav soldat cu moartea a doi oameni și ranirea grava a altor doi. Autospeciala, ce avea semnalele acustice și luminoase pornite, depașea o coloana de mașini cand, din sens opus, a aparut un șofer care nu i-a dat prioritate. Pentru a-l evita, polițista aflata la volan a incercat sa intre in coloana depașita insa a acroșat una dintre mașini. Cele doua polițiste aflate in misiune, de 24, respectiv 32 de ani, au fost ranite ușor. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

