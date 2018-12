Stiri pe aceeasi tema

- Un mort si patru raniti in urma unui accident produs in Timis, fiind implicate trei masini O persoana a murit si alte patru au fost ranite, fiind transportate la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DJ 592, in apropiere de localitatea Cheveresu Mare, judetul Timis. In accident…

- Patru oameni au fost raniti, sambata, in urma unui accident rutier produs pe DN 7C, in zona localitatii argesene Merisani, circulatia intre municipiile Pitesti si Curtea de Arges fiind blocata, scrie Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Arges, din primele cercetari…

- O femeie a murit si alte doua persoane au fost ranite intr-un accident produs, vineri dupa-amiaza, pe DN 15, in localitatea Recea, judetul Mures. In accident au fost implicate doua autoturisme si un TIR care transporta fier vechi, traficul fiind blocat.Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei…

- Politistii clujeni cerceteaza un barbat de 40 de ani, din comuna Frata, judetul Cluj, pentru conducere sub influenta alcoolului.Mai exact, la data de 18 noiembrie a.c., în jurul orei 17.35, politistii au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier cu pagube materiale,…

- Situație disperata pentru maicile si preotul de la manastirea Gavanu din județul Buzau. Cele 8 persoane au ramas izolate de lume, dupa ce drumul forestier din zona a fost blocat de stancile cazute de pe versanți, in urma seismului din județul Buzau, de la finele lunii octombrie. In prezent, accesul…

- Soferul unei autoutilitare a pierdut controlul volanului, iar autovehiculul a intrat pe contrasens lovind frontal un autoturism. In urma impactului, soferita autoturismului a ramas incarcerata in masina, ranile pe care le-a suferit fiind grave. Alte doua persoane, aflate in autoutilitara,…

- Trei tineri care impingeau o masina condusa de un minor au fost loviti de un alt autoturism, luni seara, in localitatea argeseana Merisani, transmite Agerpres.roPotrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Arges, accidentul s a produs pe DN 7, dupa lasarea intunericului.Un barbat…

- Patru persoane au fost ranite, duminica, in statiunea Lacul Sarat din judetul Braila, dupa ce soferul unei masini nu a dat prioritate unui microbuz cu 19 pasageri, izbindu-l. Microbuzul a ricosat in parapeti, iar traficul pe DN21 este complet blocat.