Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a anuntat sambata, ca urmare a accidentului de la Ialomita, ca in perioada urmatoare vor fi adoptate masuri suplimentare de control pentru tahografe. Acesta a precizat si ca in cazul tirurilor si a masinilor care transporta marfa, autoritatile au in vedere introducerea…

- Autoritatile vor adopta, in perioada imediat urmatoare, masuri suplimentare de control pentru tahografe, in cazul TIR-urilor si masinilor care transporta marfa, si au in vedere, totodata, introducerea unor dispozitive pentru scanarea retinei, care au drept principal scop identificarea oboselii in…

- Un subofiter de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita a fost retinut pentru luare de mita, dupa ce ar fi pretins 5.000 de lei unei persoane pentru a nu masuri legale fata de o firma la care au fost constatate nereguli privind prevenirea si stingerea incendiilor si pentru a nu da…

- Cazul copiilor din Costinesti surprinsi la cersit evolueaza dupa ce anchetatorii au declanșat dosare de cercetare penala pentru fapte de exploatare a cersetoriei si folosirea unui minor in scop de cersetorie. Politistii din Costinesti au intocmit trei dosare de cercetare penala pentru infractiuni…

- Un tanar de 23 de ani a fost amendat cu 1.000 de lei dupa ce, sambata, a sunat la numarul unic de urgente 112 si a alertat in fals autoritatile cu privire la producerea unui accident rutier in municipiul Constanta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean. "Politistii Sectiei 4 au sanctionat contraventional…

- Patru persoane au decedat în urma unui accident petrecut vineri, pe DN 71 Târgoviste-Bucuresti, în care au fost implicate trei autovehicule, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dâmbovita.

- Patru persoane, intre care un minor de zece ani, au ajuns la Spitalul de Urgenta din Galati, in urma unui accident rutier petrecut pe DJ 252, se arata, joi, intr-un comunicat transmis de Inspectoratul de Politie...

- Incident neplacut pentru ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, fix inainte de sedinta de Comitet Executiv al PSD in care se va decide daca va fi remaniat sau nu din Guvern. Din primele informații mașina lui Razvan Cuc a fost acroșata de un alt autoturism. El a fost transportat la spital pentru mai…