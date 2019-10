Accident în Ialomiţa/ Ministrul Transporturilor anunţă razii masive în trafic Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, anunta razii masive in trafic pentru a depista firmele de transport si soferii care nu respecta legea. Reactia ministrului vine in urma accidentului de circulatie produs sambata dimineata in judetul Ialomita si soldat cu 10 morti si 7 raniti. "Va urma o perioada de razii masive in trafic pentru a depista firmele de transport si soferii care nu respecta legea, si vom aplica noi masuri drastice in acest domeniu. Am decis sa convoc la ora 16:00 un comitet operativ cu toti factorii de decizie implicati pentru a lua masurile necesare astfel incat asemenea tragedii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

