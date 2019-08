Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane au fost ranite, sambata, pe un drum județean din Giurgiu, in localitatea Oinacu, dupa impactul dintre doua mașini inmatriculate in Polonia. Trei raniți, intre care o femeie insarcinata, au fost transportați la spital, anun'[ MEDIAFAX.Citește și: Atenție! A fost prezentata ancheta…

- Accident cumplit. Un autocar s-a rasturnat. O persoana a murit, cinci sunt ranite Un autocar cu sapte persoane la bord s-a rasturnat pe DJ 601 A, intre localitatile Dragomiresti Deal si Bacu, din judetul Giurgiu. O femeie in varsta de 40 de ani a murit, iar alte cinci persoane, intre care si soferul…

- Astazi, în jurul orei 14.00, pe DJ 601 A, între localitațile Dragomirești Deal și Bâcu, județul Giurgiu, a avut loc un accident între un autoturism și un microbuz în care se aflau 7 persoane.

- Cinci persoane, intre care un copil de 14 ani, au fost ranite, marți, dupa impactul dintre o autoutilitara și un tir, pe DN 1, in zona localitații Bradu, din județul Sibiu.Potrivit ISU Sibiu, cinci persoane au primit ingrijiri medicale la Bradu, pe DN 1. Citește și: Prognoza METEO pe…

- Un accident naval a avut loc marti seara, in Delta Dunarii, dupa ce doua ambarcatiuni in care se aflau 13 persoane s-au ciocnit. Cinci persoane au fost ranite, acestea primind ingrijiri medicale din partea cadrelor medicale chemate la fata locului.

- O persoana si-a pierdut viata si alte doua au fost ranite, dupa un accident produs in zona localitatii Batuta, din judetul Arad, pe DN7, unde un microbuz de marfa si doua autoturisme s-au ciocnit, iar traficul a fost blocat complet.

- O persoana a murit și doua au fost ranite, sambata dimineața, dupa coliziunea dintre un microbuz de marfa și doua mașini, pe DN 7, la ieșirea din localitatea Batuța, județul Arad. Traficul rutier este blocat.Potrivit ISU Arad, accidentul rutier s-a produs intre un microbuz transport marfa,…

- Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. O persoana a murit pe loc. Trei persoane ranite grav. O mașina facuta praf.foto Accident rutier in localitatea Sintereag, un autoturism rasturnat. 3 victime, intervine 1 ASAS, 1 TIM, 1 EPA, ISU BN. In accident sunt implicate patru victime, dintre care…