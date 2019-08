Accident în Dolj. Trei maşini, între care şi un camion, implicate "In accident sunt implicate un camion si doua autoturisme, au rezultat cinci victime adulte dintre care una incarcerata, constiente toate, cu mici escoriatii. Li se acorda primul ajutor medical si, daca este nevoie, vor fi transportate la spital. De asemenea, in cele doua autoturisme erau si noua copii care si ei, daca este cazul, vor fi transportati la spital pentru mai multe investigatii", precizeaza ISU Dolj. La fata locului intervin un echipaj SMURD, un echipaj de descarcerare si o autospeciala pentru transport personal si victime multiple. In zona unde a avut loc accidentul traficul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO! Mașini facute zob! 6 accidente, 10 autoturisme implicate, 16 victime, intr-o singura zi, in Argeș. Duminica, 11 august, a fost o zi plina de evenimente neplacute in Argeș. Potrivit pompierilor militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Cpt. Puica Nicolae”, aceștia au intervenit la…

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 11:30, pe DN1, la intersectia cu drumul spre localitatea Odaile. Se pare ca un sofer care venea dinspre Odaile a virat stanga pe DN1 fara sa se asigure, fiind lovit de un autoturism care circula regulamentar. In urma impactului, autoturismul…

- Astazi, in jurul orei 10:40, un barbat de 51 de ani a condus un autoturism, pe DN 39, dinspre Eforie Nord catre Agigea si, ajungand la Km 10 900, din cauza neatentiei in conducere, a intrat in coliziune fata spate cu un alt autoturism, condus de o femeie de 40 de ani, in aceeasi directie de deplasare…

- 6 vehicule au fost implicate in accidentul rutier produs pe DN 65, la Priseaca: un microbuz transport persoane, o autoutilitara de transport vehicule, un autotren și 3 autoturisme. Din informațiile preliminare, sunt 16 persoane ranite, informeaza ISU Olt.

- Accidentul rutier s-a petrecut pe raza localitatii Recea si s-a soldat cu trei victime, fiind implicate patru autoturisme. La fata locului au ajuns echipaje medicale SMURD si ambulante. Dr. Catana Ioana, Serviciul de Ambulanta Judetean Maramures: “La accidentul de la Recea au fost gasite trei victime…

- Accident rutier grav in Maramureș. Doua autoturisme au fost implicate. 4 victime in urma impactului.Trafic blocat.foto Accident rutier grav in localitatea Craciunesti. Doua autoturisme au fost implicate. 4 victime cu escoriatii si atac de panica. Acționeaza 2 echipaje: EPA si SAJ MM. Interventie…

- Potrivit IPJ Cluj, evenimentul s-a produs în urma coliziunii dintre trei autoturisme, provocata pe fondul nepastrarii distanței fața de mașina din fața. În urma testarii cu etilotestul, rezultatul a fost negativ la toți șoferii implicați. Conform datelor furnizate de ISU Cluj,…

- Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita și trei autovehicule avariate, s-a produs sambata dupa-amiaza, in jurul orei 17:40, pe DN1, pe raza localitații Valcele. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 68 de ani, din localitatea Valcele, in momentul…