Accident, in Constanta, zona Satul de vacanta. O victima

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a afost inregistrat, in aceasta noapte, in jurul orei 01.00, in centrul statiunii Eforie Sud.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta, in evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism.Un ocupant al masinii a avut nevoie de ingrijiri medicale.La locul accidentului…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, pe strada Mircea cel Batran, din municipiul Constanta, aceasta fiind una dintre cele mai aglomerate zone. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme.A fost inregistrata o victima,…

- Un grav accident rutier a avut loc, putin inainte de miezul noptii, in Constanta, pe bulevardul Tomis, in dreptul imobilului cu numarul 220.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta este vorba despre un pieton, constient.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta…

- La data de 31 mai a.c., in jurul orei 03.30, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 23 de ani, din Constanta, in timp ce conducea un autoturism, dinspre bulevardul Alexandru Lapusneanu catre Satul de Vacanta, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit…

- Un grav accident rutier a avut loc, putin inainte de miezul noptii, pe DN 22C, pe pod, in dreptul ecluzei.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta este inregistrata o victima, dar nu ar fi vorba despre persoane incarcerate.La locul interventiei s a deplasat o autospeciala de stingere cu apa…

- Un accident de circulatie a avut loc, in acesta noapte, pe Drumul Judetean 391, la iesire din localitatea Negresti, catre Independenta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta este vorba despre o victima, neincarcerata, constienta. Apelantul a anuntat autoritatile, prin telefnul de urgenta…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, la iesire din Cobadin, judetul Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta un autoturism a lovit o caruta. In urma evenimentului o victima are nevoie de ingrijiri medicale.UPDATE:Potrivit IPJ Constanta, "la data de 07.04.2019,…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, la Poarta 1 a Portului Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta este vorba despre o victima constienta. Revenim cu detalii. ...