In cursul nopții, in cartierul aradean Confecții a avut loc un accident rutier intre un taximetru și o mașina de poliție. Evenimentul rutier a avut loc la intersecția dintre strazile Liviu Rebreanu cu Padurii. Martorii la accident spun ca la volanul mașinii de poliție s-ar fi aflat o polițista. Polițista și taximetristul au fost transportați […]