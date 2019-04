Neatenția la volan a stricat Sarbatorile Pascale pentru ocupanții a doua mașini care s-au ciocnit astazi in zona centrala a Timișoarei, la intersecția dintre strada Michelangelo și bulevardul Mihai Eminescu. Șoferul unui Mitsubishi care circula dinspre Parcul Copiilor spre centru nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea virajului la stanga pe bulevardul Eminescu, fiind izbit in […] Articolul Accident in centrul Timișoarei, doua femei au ajuns la spital FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .