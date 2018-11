Accident in centrul Ploiestiului, langa Posta. Doua masini s-au lovit, doua persoane ranite

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav de circulație s-a produs pe centura Apahida, joi, 22 octombrie, în jurul orei 12.40. Potrivit primelor informatii, doua persoane au fost ranite, iar accidentul s-ar fi produs în urma unei depasiri neregulamentare. Un echipaj SMURD se afla la locul accidentului…

- Doua mașini s-au ciocnit, sambata dimineața, in satul Islaz din județul Ilfov, in urma impactului trei persoane fiind ranite, dar conștiente. Dintre acestea, doua au ramas incarcerate, insa echipajele ISU au reușit sa intervina și sa le extraga din mașina, transmite Mediafax.Mai multe echipaje…

- Un urs a fost filmat, joi seara, in curtea Centrului de Intretinere si Coordonare Saliste (CIC), judetul Sibiu, unde se aflau 10 persoane, apoi a iesit pe autostrada si a fost lovit de un TIR. Ursul nu a fost ranit si a fugit catre orasul Saliste. Camionul a suferit avarii, dar ursul se pare ca […]

- Un numar de 12 persoane, intre care patru copii, au fost ranite, duminica seara, pe Centura de Vest a Ploiestiului, dupa ce doua masini s-au ciocnit. Traficul pe DN 1, in zona producerii accidentului, se desfasoara cu dificultate.

- Un accident rutier a avut loc, vineri dimineața, pe raza comunei Jilava, șase persoane fiind ranite. Victimele sunt conștientePotrivit polițiștilor, un tir a iesit dintr-o vulcanizare si ar fi incercat sa intoarca pe marcajul dublu continuu. Soferul autoturismul 7+1 nu a putut evita impactul.…

- Doua persoane au fost ranite vineri, in jurul orei 13:15, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 14B, intre Teiuș și Blaj. In evenimentul rutier au fost implicate patru autoturisme. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este ingreunat pe DN 14 B, Teiuș – Blaj, din cauza unui accident rutier in care…

- Cinci persoane au ajuns luni seara la Spitalul Judetean de Urgente Buzau dupa ce automobilul in care se aflau a lovit un cal pe raza localitatii Vadu Pasii, transmite Agerpres.ro. Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, din primele verificari efectuate la fata locului se pare ca in timp ce conducea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 65A Pitesti ndash; Rosiorii de Vede, pe raza satului Serboeni, judetul Arges, a avut loc un accident in care au fost implicate un microbuz de transport persoane si un autoturism.Impactul, produs ca urmare a patrunderii…