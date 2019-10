Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanta care transporta un ranit grav de la Petrosani la Spitalul judetean din Timisoara a fost implicata, in aceasta noapte, intr-un accident de circulatie in orasul Recas, din judetul Timis.&nb...

- Putin inainte de miezul noptii, la ISU Timis a sunat alarma: a vut loc un accident rutier in care este implicat un autoturism cu o ambulanta a Serviciului Judetean Hunedoara, in centrul orasului Recas.Elena Megherea, portatorul de cuvant al ISU Banat Timis spune ca "operativ, la locul interventiei au…

- Un alt accident grav s-a produs azi, dupa miezul nopții, in raionul Drochia, pe traseul R-7 km 30. Un tanar la volanul unei mașini Renault Megan a ieșit pe contrasens și a lovit frontal o ambulanța, omorandu-l pe loc pe șoferul acesteia. Alte 4 persoane au fost ranite grav și sunt internate in spital.

- Un accident a avut loc, in aceasta dimineata, putin inainte de ora 07.00, intre localitatile Ciocarlia si Cobadin.Potrivit apelantului care a sunat la ISU Dobrogea Constanta o masina a lovit un pieton.Victima este constienta conform primelor informatii. Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...

- Accident teribil miercuri noaptea pe un drum din Braila, in comuna Baraganu. O masina a iesit de pe sosea si a distrus un gard, apoi a luat foc. Doi tineri erau in masina, amandoi au murit, unul fiind aruncat din autoturim, celalalt ramanand incarcerat. In jurul orei 02.00, Garda de interventie Insuratei…

- In timp ce conducea autoutilitara pe DN 17B din comuna Crucea, un barbat de 63 de ani din orașul Broșteni a surprins și accidentat grav un localnic de 80 de ani, angajat in traversarea drumului public prin loc nepermis și fara sa se asigure. Victima a fost transportata cu ambulanța la spital pentru…

- O mireasa a ajuns in spital, dupa ce mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier, pe raza satului Pișteștii din Deal. Tanara a avut nunta in urma cu o saptamana și se deplasau catre o ședința foto inedita. Norocul insa, nu a fost de partea mirilor. Tanara mireasa se afla in autoturismul…

- Un microbuz s-a lovit violent cu o masina pe strada Dumitru Riscanu, din sectorul Riscani al Capitalei.Potrivit martorilor, nicio persoana nu ar fi fost ranita. Totusi, la fata locului a intervenit o ambulanta, dar si oamenii legii.