- Politistii din Bucuresti anunta ca au deschis cinci dosare penale in urma unei actiuni care a avut loc noaptea trecuta, in special pentru conducerea unui autovehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice si pentru conducerea unui autovehicul de catre o persoana aflata sub…

- Un pieton in varsta de ani, din comuna damboviteana Morteni, si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit mortal de un sofer, de 32 de ani. Acesta a parasit locul producerii accidentului fiind identificat la scurt timp de catre politisti.

- Un barbat in varsta de 40 de ani a murit in aceasta seara dupa ce a fost lovit de o Post-ul MORTENI: Barbat lovit mortal de un șofer beat, care a fugit de la locul accidentului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un accident rutier s-a petrecut luni seara in Capitala, pe Calea 13 Septembrie, doua mașini fiind implicate. Unul dintre șoferi a lovit un semafor, apoi s-a rasturnat cu mașina. Traficul este restricționat. Accidentul s-a produs in intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Șoseaua Panduri, potrivit…

- Circulația este restricționata, la ora transmiterii știrii, pe Calea Crangași, dupa ce a avut loc un accident cu patru mașini, care nu au pastrat distanța de mers la urcare pe Podul Grant, informeaza Brigada Rutiera, care precizeaza ca o persoana e ranita ușor, scrie Mediafax.Patru mașini…

- Un accident a avut loc, vineri, la intersecția dintre bulevardul Iuliu Maniu și strada Valea Lunga din Capitala, fiind implicate trei mașini in mișcare, dar și cinci autoturisme care erau parcate, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Potrivit reprezentanților Brigazii Rutiere a Capitalei, in accidentul…

- A fost carambol, vineri dupa-amiaza, pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitala! Un accident in care au fost implicate opt autoturisme a perturbat traficul in zone, trei persoane fiind ranite și ajungand la spital.

- Un carambol a avut loc, luni dimineata, pe bulevardul Aurel Vlaicu. Trei autoturisme au fost implicate in accident.In urma evenimentului, un sofer a ajuns la spital pentru ingrijiri.Politistii s au deplasat la fata locului pentru a stabili cauzele care au dus la producerea accidentului ...