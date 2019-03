Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in sectorul Ciocana al Capitalei. Un sofer a ajuns cu mașina intr-un copac si s-a rasturnat intr-un sant pe strada Alecu Russo.La fata locului au intervenit oamenii legii, dar si pompierii.

- Un accident deosebit de grav a avut loc duminica in Capitala, scrie antena3.ro.Traficul pe bulevardul Kiseleff este afectat din cauza unui accident in care a fost implicat un autocar.Potrivit primelor informatii, o persoana ar fi fost prinsa sub autocar, intre timp fiind scoasa de acolo de echipele…

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dupa amiaza in Busteni, unde un baietel de doar cinci ani s a lovit foarte grav dupa ce s a izbit de un gard de pe partia din Kalinderu, informeaza Antena3.roBaietelul a fost transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Capitala. Copilul se afla chiar…

- Un accident halucinant s-a produs, in urma cu scurt timp, intre Sibiu și Agnita. Un barbat de 40 de ani și-a pierdut viața dupa ce s-a izbit puternic cu autoturismul pe care il conducea, de un copac, iar altul de 43 de ani a ajuns in stare grava la spital.

- Mihaela Geoana, soția lui Mircea Geoana, a ajuns la spital, dupa ce a fost implicata intr-un carambol cu trei mașini, in București. Soția fostului ministru de Externe s-a ales cu rani ușoare. Din primele informații, trei autoturisme, printre care și cea a Mihaelei Geoana, s-au ciocnit pe strada Nicolae…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe strada Depozitelor din Pitesti, in zona cascadelor. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a oprit intr-un copac. Din primele informații,o persoana ...

- Doua masini s-au tamponat in aceasta seara, pe o strada din Capitala.Potrivit unei postari in grupul GBM de pe Facebook, doua automobile s-au lovit, dupa ce nu au respectat distanta in timpul circulatiei.

- Accident grav in aceasta noapte pe strada Grigore Vieru din Capitala. Doua mașini au fost facute zob dupa ce s-au lovit violent. Șoferul automobilului Renault a ajuns la spital cu diverse traume.