- O femeie a murit, iar alte doua persoane au fost ranite grav, luni, in județul Brașov, dupa ce masina in care se aflau a derapat si a intrat pe contrasens, unde a lovit violent o autoutilitara. Potrivit reprezentanților IPJ Brașov, mașina inmatriculata in Argeș, cu trei ocupanți, circula pe DN 13, spre…

- Patru persoane au fost ranite, duminica, in statiunea Lacul Sarat din judetul Braila, dupa ce șoferul unei mașini nu a dat prioritate unui microbuz cu 19 pasageri, izbindu-l. Microbuzul a ricoșat in parapeți, iar traficul pe DN21 este complet blocat. Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera…

- Accident in Harghita – trei persoane au fost grav ranite in urma unui accident produs pe DN 12. In accidentul produs marți dimineața au fost implicate trei mașini, informeaza Mediafax. Centrul Infotrafic a anunțat ca marți dimineața, la intrarea in municipiul Miercurea Ciuc dinspre localitatea Sfantu…

- Politistii au stabilit ca in scandalul izbucnit, joi dimineata, pe o strada din municipiul Constanta, dupa o tamponare, doua persoane ar fi fost lovite si cu un pistol de tip airsoft. Barbatul care detinea arma a fost amendat cu 2.500 de lei pentru ca nu are documente de provenienta pentru…

- Patru persoane au fost ranite dupa ce soferul microbuzului in care se aflau a adormit la volan. Microbuzul a ajuns in șanț, in localitatea Golești din județul Valcea. Potrivit Politiei Judetene Valcea, accidentul s-a produs luni dimineața in comuna Golești, pe DN7 și s-a soldat cu 4 persoane ranite…

- Mai multe persoane au fost evacuate din propriile case, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter produs joi in centrul Italiei. Potrivit agenției Ansa, seismul s-a produs in jurul orei locale 20.19 (ora Romaniei, 21.19), avand epicentrul in apropierea localitații Montecilfone,…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite marți seara, dupa ce mașina in care erau a fost lovita de un tren, in localitatea Vladeni, județul Iași. Cei doi adulți sunt in stare de inconștiența. (Oferta speciala playstation) Accidentul feroviar a avut loc marți seara in localitatea Vladeni,…

- O femeie in varsta de 40 de ani a murit in aceasta dupa-amiaza, dupa ce mașina in care se afla intrat in coliziune cu alte doua vehicule, pe DN 10, in zona localitații Cislau, județul Buzau. Alte doua persoane au fost ranite. Polițiștii au stabilit ca accidentul in care au fost implicate trei mașini…