Stiri pe aceeasi tema

- De ultima ora! Accident grav in Borșa langa Poliție. Un autoturism a cazut in rau. Mai multe persoane ranite Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp la Borsa. Un autoturism implicat, cazut in rau, 2 victime neincarcerate, loc. Borsa, (langa Politie). Trs ISU MARAMURES. Vom reveni cu amanunte.

- In seara zilei de sambata, 22 Iunie a fost semnalat un accident grav si la Satu Nou de Jos. Din cele spuse de martori un autoturism Skoda ar fi acrosat si accidentat grav un tanar cu o motocicleta cross. La fata locului s.au depalsat mai multe echipaje de politie si SMURD pentru a-l prelua pe […] Source

- Un alt accident de circulație s-a produs azi pe D.N. 18, pe raza localitații Berbești. La fața locului polițiștii au constatat ca un barbat de 62 de ani, domiciliat in comuna Oncești, care conducea un autoturism, a pierdut controlul direcției, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un autoturism…

- Azi, 20 iunie, pe strada Alexandru I. Cuza din Borșa a avut loc un accident de circulație soldat cu o victima. Un șofer de 29 de ani, pe fondul vitezei excesive, a trecut pe sensul opus și a intrat in gardul unui imobil. Din declarațiile acestuia, el a incercat sa evite un autovehicul care a […] Source

- Atenție! Victima fara urme, dupa ce un autoturism a ajuns in flacari in Petrova. Pomiperii, Serviciul de Ambulanța, echipajele poliției sunt la fața locului, incercand sa descopere cauza acestui incident. Source

- Un barbat din Baia Mare și doi caini Golden Retriever ramași captivi intr-un autoturism au fost salvați duminica de catre pompierii satmareni. Apelul la numarul 112 efectuat de un participant la trafic menționa faptul ca un autoturism a parasit partea carosabila și a ajuns intr-un șanț, la intrarea…

- Patru persoane, dintre care doua minore, au fost ranite intr-un accident rutier, in care au fost implicate trei masini, pe DN 26, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati, Iulian Unguru, scrie Agerpres. "Soferul unui autoturism, de 21 ani, care…

- Echipajele SMURD au gestionat 18 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar in trei situații intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. De exemplu, un echipaj cu o ...