- Sase persoane au fost ranite, vineri dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc DN67B Pitesti – Dragasani, in localitatea Poiana Lacului din judetul Arges. Traficul rutier este blocat.

- Un accident rutier a avut loc, vineri dimineata, la Poiana Lacului. Potrivit polițiștilor, unul dintre șoferii implicați a patruns pe contrasens, iar cele doua mașini s-au lovit frontal. Nicio persoana nu este incarcerata. Sunt 6 victime: 3 barbați, 3 femei. Din primele informatii se pare…

- In urma cu putin timp pe raza comunei Poiana Lacului s-a produs un accident de circulație in care au fost implicate doua autoturisme. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, 6 persoane (3 ...

- In urma cu putin timp pe raza comunei Poiana Lacului s-a produs un accident de circulație in care au fost implicate doua autoturisme. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, 6 persoane (3 ...

- Un accident a avut loc la primele ore ale diminetii la Curtea de Arges. Un barbat a pierdut controlul volanului intr-o curba si a ajuns sa produca un grav accident. A fost nevoie de interventia echipajului de la descarcerare pentru a-l putea extrage pe barbat din masina. Din cate se pare, tanarul…

- COD GALBEN - In intervalul 12.03.2018 ora 16:00 – 14.03.2018 ora 22:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Bistrita Nasaud), Bega Veche, Bega – bazin superior…

- Inca un soarece a fost filmat pe rafturile unui magazin. Apartine aceleasi companii vizitate de rozatoare in urma cu doua saptamani. Imaginile din Arad si din Curtea de Arges sunt suspecte, considera reprezentantii lantului de hipermarketuri, in conditiile in care, sustin ei, ar fi cu deratizarea la…

- Avertizarea nowcasting cod galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila pana la ora 10.00, in judetele Ialomita, Valcea, Gorj, Prahova, Arges si Dambovita, iar pana la ora 9.00 in Arad si Timis. Vizibilitatea este redusa sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Totodata,…

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor (INHGA), este cod portocaliu pe raurile din bazinele hidrografice: Neajlov (sector aval confluenta Dambovnic – S.H. Calugareni), Glavacioc (bazin mijlociu si inferior), Calnistea - judetele: Giurgiu si Teleorman. Totodata,…

- In iarna lui 1993, la Arad are loc un festival rock local. Sunt invitate mai multe trupe: ”Blood&Pain”, ”Grimegod”, ”Apostas” ori ”Abator”. Despre cei din urma nu se știe mare lucru, decat ca sunt ”sataniști” și ca practica un stil extrem, grind. ”Mața”, solistul, urca pe scena cu fața manjita de sange,…

- Cel putin 25 de oameni au murit, marti, in urma unui accident rutier ce a avut loc in districtul indian Bhavnagar, situat la aproximativ 150 de kilometri de orasul Ahmebadad, au anuntat autoritatile locale, informeaza Le...

- Zeci de oameni mor anual in Romania din cauza complicațiilor severe ale gripei. In acest sezon, pana la sfarșitul lunii februarie au murit 69 de oameni din cauza gripei, de aproape trei ori mai mulți decat in tot sezonul 2016-2017. Specialiștii cerceteaza in fiecare an evoluția cazurilor de gripa din…

- Ninsoarea a facut victime la intrarea în orașul Curtea de Argeș. Un taxi în care se aflau doi tineri, șoferul și o fata, s-a rasturnat într-un șant de pe marginea Drumului Național 7C.

- Peste o suta de percheziții au avut loc, joi, in Timiș, Arad, Hunedoara, Gorj, Giurgiu, Mehedinți, Iași, Galați, Olt, Argeș, Cluj, Ilfov... The post Percheziții in Timiș, intr-un dosar de evaziune fiscala de doua milioane de euro appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit sursei citate, perchezitiile sunt efectuate în Bucuresti si în judetele Arad, Hunedoara, Timis, Gorj, Giurgiu, Mehedinti, Iasi, Galati, Olt, Arges, Cluj, Ilfov, Tulcea, Dolj, Salaj si Caras - Severin, la activitati participând si politisti specializati în investigarea…

- Programul jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a 3-a, pe 28 februarie In conformitate cu prevederile articolului 4 din Regulamentul de organizare a barajului de promovare in Liga 3, editia 2018-2019, Departamentul Competitii al FRF anunta ca tragerea la sorti pentru stabilirea jocurilor de baraj…

- Sanctiuni contraventionale in valoare de 12.000 lei si peste 100 metri cubi de material lemnos confiscat de politisti, in urma unor controale in trafic, pe DN76 In data de 19.02.2018, polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice au efectuat o acțiune privind modul de gestionare, comercializare…

- Cat a colectat Fiscul pentru chiriile din Cluj. Au fost declarate si sume de 10 lei Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) au colectat pe parcursul anului 2017 peste 365 de milioane de lei din taxele și impozitele aferente contractelor de inchiriere. Cei mai multi bani…

- Un grav accident de circulatie s-a produs pe Autostrada Timisoara - Arad. Soferul unui Range Rover, care circula pe Autostrada A1, venind dinspre Timișoara... The post Accident teribil pe Autostrada Timisoara – Arad appeared first on Renasterea banateana .

- Echipajele ISU Argeș intervin chiar in aceste momente la un accident rutier ce s/a produs la Cotmeana. Din primele informații, cinci mașini au fost implicate in accident, trei persoane fiind ranite. Ultima actualizare: Sambata, 03 Februarie 2018 14:36

- Hidrologii au emis o atentionare cod galben de inundatii pentru rauri din 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, valabila de sambata dimineata pana duminica la ora 15.00. Codul galben a fost instituit pe raurile din bazine hidrografice din judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Bihor,…

- Potrivit reprezentantilor ISU Timis, pompierii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier in care au fost implicate un microbuz si o autoutilitara, in localitatea Iosifalau, comuna Topolovatu Mare, pe DN6, drumul dintre Timisoara si Lugoj. "La locul interventiei s-au deplasat o…

- Radu Calistru a picat cu nota 5.00 examenul organizat de Ministerul Sanatații in decembrie pentru ocuparea postului de director la Ambulanța Iași @ Membrii comisiei de examen au mai corectat odata teza lui Calistru și i-au pus tot nota 5.00 @ Pentru a deveni director, Calistru trebuia sa obțina minim…

- Accident rutier grav in regiunea Rostov din Rusia. Patru oameni au murit, iar 12 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat.Printre victime este si un copil. In total, in autobuz erau 31 de persoane.

- In urma cu cateva minute a avut loc un grav accident rutier pe DN 7, in judetul Arad. In apropierea Monumentului de la Paulis, doua TIR-uri si un autoturism sunt implicate in evenimentul rutier. Sunt trei persoane incarcerate si intervin SMURD, un echipaj de descarcerare, o ambulanta speciala si una…

- Un autoturism a plonjat marti seara direct în lacul Ghioroc de lânga Arad. Momentan nu se știe daca șoferul a pierdut controlul volanului sau daca la mijloc ar fi vorba despre o tentativa de suicid.

- In urma cu putine momente un grav accident de circulatie s-a produs la Calinesti, in satul Udeni.La fata locului o sa ajunga un echipaj de la Descarcerare pentru a acorda primul ajutor victimelor. Ultima actualizare: Marți, 30 Ianuarie 2018 14:27

- Trei persoane au murit, sambata, pe Drumul National 7, la iesirea din Orastie spre Romos, in judetul Hunedoara, in urma impactului frontal dintre doua masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Nimeni nu isi explica de ce soferul masinii a patruns pe contrasens si a intrat direct in camionul care mergea in sens invers. Politistii trebuie sa stabileasca asta, insa doar dupa ce il vor audia pe barbatul care era la volanul autoturismului. Din primele informatii se pare ca el ar fi adormit…

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- Din ce judete provin tinerii admisi la Scoala de Politie din Cluj Candidații declarați admiși vor incepe stagiul de pregatire in 29 ianuarie, urmand sa il finalizeze in 2 noiembrie 2018. Cel mai mare punctaj obținut la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018, organizat de Scoala de Agenti…

- Doi oameni au scapat teferi, dupa ce autovehiculul in care se aflau a luat foc vineri, pe autostrada A1, la kilometrul 254, potrivit Politiei Sibiu. "Incendiul a pornit in mers, de la motor, fara victime. Soferul a reusit sa opreasca pe banda de urgenta", a declarat Elena Welter, purtator de cuvant…

- Peste 3.000 pompieri cu 2.100 utilaje grele sunt pregatiți sa intervina in sprijinul populației și autoritaților locale din județele unde sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase. In contextul emiterii de catre Administrația Naționala de Meteorologie a avertizarilor Cod portocaliu și Cod galben…

- La data de 16 ianuarie a.c.,in jurul orei 09.30, politistii din Comanesti au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier in urma caruia o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Din primele cercetari efectuate a rezultat ca o tanara de 26 de ani, din judetul Arges,…

- Peste 4.500 de politisti sunt pregatiti sa intervina miercuri in zonele afectate de vremea rea. Pe mai multe drumuri din judetele Harghita, Covasna, Arges, Gorj, Mehedinti, Hunedoara si altele s-a depus zapada, iar pe autostrazile A1, A2, A3 si A4 carosabilul este umed.

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea – vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) vizeaza…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat, marti, informarea meteorologica ce este in vigoare inca de luni seara si anunta cod galben de intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Avertizarea vizeaza…

- Salvamontistii din Busteni continua si astazi cautarile in Valea Costilei din Bucegi acolo unde un alpinist a fost surprins sambata de avalansa. Pana acum salvatorii montani au gasit in prapastie fragmente din echipamentul victimei, dar niciun indiciu cu privire la locul in care s-ar putea afla corpul…

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au murit.

- La ALDE Arad se inscriu oameni noi care sustin alaturi de deputatul Eusebiu Pistru, presedintele organizatiei judetene, un proiect nou pentru Arad. „Astazi am adus alaturi de mine cativa colegi noi care s-au inscris in partid si vor sa vina alaturi de mine. Alaturi de noi mai am oameni cu care am lucrat…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Cl...

- Casa Regala prezinta marti bilantul vizitelor si evenimentelor din anul 2017, anuntand ca toate cele 50 de vizite au fost facute din fondurile personale ale Regelui Mihai. Declaratia vine in contextul controverselor legate de proiectul privind statutul Casei Regale. „50 vizite in comunitati din tara…

- Accident grav in prima zi a anului 2018. Sapte oameni, cu varstele cuprinse intre 21 si 59 de ani, au ajuns la spital cu mai multe rani dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit violent in apropiere de satul Hajdieni, raionul Glodeni.

- Un accident rutier a avut loc in urma cu cateva minute in municipiul Arad. Evenimentul rutier s-a petrecut pe Calea 6 Vanatori, intre un autoturism si o autocisterna incarcata cu motorina. O persoana este incarcerata in masina. In aceste momente intervine echipajul de descarcerare, SMURD Arad, o autospeciala…

- Din cauza vitezei cu care soferul mergea, autoturismul a derapat pe polei si a intrat initial intr-un sant, apoi s-a rostogolit in apa, potrivit Romania TV. Masina a cazut de la o inaltime de 4 metri. O ambulanta si un echipaj SMURD au ajuns la fata locului, iar soferul a ajuns la spital cu…

- Noua romani au trait clipe de panica in Spania. Trenul in care se aflau a fost implicat intr-un accident chiar in momentul in care intra in gara. In total, 45 de oameni au fost raniti, iar doi dintre ei sunt in stare critica.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Arad, traficul rutier pe DN7 este blocat la iesirea din localitatea Vladimirescu catre Arad, din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme si un autocamion.Potrivit informatiilor, o persoana…

- Sase persoane au fost ranite intr-un accident petrecut miercuri seara la intrarea in municipiul Iasi, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit violent pe drumul european 583. Din primele cercetari ale...

- Un accident aviatic grav s-a inregistrat in regiunea autonoma Neneția din nordul Rusiei. Patru oameni au murit, iar 11 au fost raniti dupa ce avionul in care se aflau s-a prabusit la scurt timp de la decolare.

- Primii oameni care vor sa-l conduca pe Regele Mihai pe ultimul drum la Curtea de Arges incep sa ajunga la Noua Catedrala, cu cateva ore inainte de slujba de inhumare. ”Regele a fost un mare model, un mare om cu caracter”, spune, cu lacrimi in ochi, un barbat plecat la ora 6.00 din Slatina.