- Un accident mortal de circulație a avut loc, ieri, pe un drum din vestul țarii. Un barbat in varsta de 42 de ani din comuna Varadia, județul Caraș-Severin, a fost gasit mort la marginea drumului. Potrivit polițiștilor, barbatul a fost accidentat de un șofer care mai apoi a fugit de la locul accidentului.…

- Prabusirea avionului Antonov An-148 în apropiere de Moscova a fost cauzata de înghetarea unui senzor care a determinat defectarea vitezometrului, au anuntat, marti, anchetatorii rusi, relateaza site-ul agentiei Tass.

- La Arad, gripa a facut prima victima. O femeie de 63 de ani din Pancota a murit in Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad dupa ce a fost diagnosticata cu gripa. Femeia a fost internata in spital in 3 februarie, dar era deja prea tarziu. Inițial a incercat diverse tratamente pe cont propriu și cand…

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 34 de ani, din Sasciori, ca persoana banuita de comiterea infractiunilor de „vatamare corporala din culpa” si „parasirea locului accidentului”, fapte comise in 27.11.2017. Se pare…

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica.

- O femeie din Bangkok a murit in timp ce iși facea un selfie cu un prieten pe calea ferata, scrie BBC. Un prieten al celor doi a declarat ca aceștia erau sub influența bauturilor alcoolice și...

- Polițistii de la IP Telenești au identificat automobilul și șoferul acesteia, care a lovit mortal un biciclist in seara zilei de 31 ianurie, curent. Accidentul s-a intamplat in satul Țințareni, Telenești.

- Un barbat a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a fost izbit in plin de un șofer care circula regulamentar. Victima traversa printr-un loc nepermis drumul național 5 din Jilava.

- Accidentul s-a produs in localitatea Coldau. O femeie de 61 de ani a treversat strada neregulamentar, nu s-a asigurat si a fost lovita din plin de o masina condusa de un tanar de numai 19 ani. In urma impactului femeia a murit pe loc, astfel ca eforturile medicilor ajunsi la fata locului au…

- O femeie de 80 ani a decedat, in aceasta dimineata, dupa ce a fost lovita de un tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, femeia a fost prinsa sub tramvai. Detasamentul Special de Salvatori…

- Un accident a avut loc, vineri dimineata, pe Soseaua Pantelimon, o femeie de 80 de ani fiind lovita de un tramvai, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. In urma impactului, victima a decedat. Tramvaiele care circula pe linia 55 sunt blocate in zona.

- Un sofer a tamponat o femeie pe trecerea de pietoni, la intersectia bd. Decebal cu strada Trandafirilor. Potrivit politiei, persoana traumata a fost luata de o ambulanta si transportata de urgenta la spital. Alte circumstante ale accidentului se stabilesc.

- O femeie de 43 de ani din localitatea Cig, judetul Satu-Mare, a murit, marti, in urma unui accident feroviar, masina pe care o conducea fiind lovita de un tren la o trecere peste calea ferata. In urma impactului, soferita a fost proiectata in afara masinii, pe camp, iar medicii sositi au gasit-o in…

- A tamponat violent o femeie și a fugit de la locul faptei. Totul s-a intamplat ieri seara, in jurul orei 18:00, in satul Balaurești din raionul Nisporeni. Soferul unui autoturism de model „Vaz" a tamponat o femeie in varsta de 62 ani, care s-a ales cu o factura la braț.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, duminica, o ambulanta se deplasa de la Saveni catre Botosani, transportand la maternitate o femeie insarcinata. La un moment, in Saveni, autospeciala a lovit o femeie in varsta de 72 de ani, care s-a angajat in traversarea strazii…

- O femeie de 72 de ani a murit, duminica, dupa ce o ambulanta aflata in misiune a accidentat-o in timp ce traversa neregulamentar la intrare in orasul Saveni, judetul Botosani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Imagini infioratoare in urma unui accident in Oraștie, județul Hunedoara. Trei oameni au murit, sambata, pe Drumul național 7, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Accidentul a avut loc la ieșire din Oraștie spre Romos, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal, informeaza Mediafax.ro . Vezi galeria…

- O femeie și-a pierdut viața dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un tren. Accidentul s-a produs luni in jurul orei 13, in localitatea Oșorhei din județul Bihor. Un barbat de 73 de ani din localitatea Haieu, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 767/E pe direcția…

- Un accident grav a avut loc astazi in localitatea Osorhei din Bihor. Un barbat aflat la volan nu a observat ca se apropie trenul si a trecut peste calea ferata, moment in care masina in care se afla el si sotia lui a fost lovita din plin.

- O angajata a Politiei Locale Ploiesti a ajuns la spital, joi dupa-amiaza, dupa ce a fost lovita cu masina de un sofer care a pornit de pe loc in momentul in care i s-a cerut sa se legitimeze pentru ca a parcat intr-o zona unde nu avea voie sa-si lase autoturismul. Barbatul, care a fugit de la locul…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal.

- Un tanar de 23 de ani care a provocat un accident mortal la Aiud in urma caruia o femeie și-a pierdut viața iar nepoata sa a fost ranita grav, a fost trimis in judecata. Tanarul, din Ciumbrud, este acuzat de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului…

- O femeie de 63 de ani, din Muntenii de Sus, a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o mașina pe o trecere de pietoni din cartierul 13 Decembrie din Vaslui. Polițiștii au intocmit dosar penal pe numele șoferului de 31 de ani pentru vatamare corporala din culpa. Victima a fost transportata la Spitalul…

- Jeanette LeBlanc si-a gasit sfarsitul intr-un mod tragic. In varsta de 55 de ani, femeie a mancat fructe de mare fara sa stie ca ii vor aduce moarte. In doar 48 de ore picioarele ei s-au transformat in puncte de infectie si rani.

- Noaptea trecutAƒ, o adolescentAƒ de 16 ani a murit, dupAƒ ce a fost lovitAƒ cu o camionetAƒ de un tA¢nAƒr de aceeaE™i vA¢rstAƒ, care bAƒuse A®nainte de a se urca la volanul maE™inii furate. Ironia sorE›ii, aceasta atunci se A®ntorcea de la bisericAƒ, alAƒturi de o prietenAƒ, care a fost E™i ea lovitAƒ.

- Conducatorul auto care a provocat un accident rutier pe raza localitatii Satuc, in urma caruia o fetita de 11 ani a decedat, a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, a declarat, pentru AGERPRES, agentul sef Laura Minea de la Biroul de presa al…

- Accident grav in noaptea de joi spre vineri. Din primele date oferite de IPJ Buzau, accidentul s-ar fi produs in jurul orei 2.00, cand un autoturism care se deplasa dinspre Berca spre Buzau a pierdut controlul directiei de mers, a lovit o conducta de gaze pe care a fisurat-o si s-a rasturnat in afara…

- O mireasa din Statele Unite a impresionat pana la lacrimi o lume intreaga, in clipa in care a spus "da" pe patul de spital. La cateva ore dupa ce a devenit sotie, Heather Mosher s-a stins din viata fiind rapusa de cancer.

- O femeie a murit, dupa ce a fost lovita de o mașina. Tragedia a avut loc aseara pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit poliției, victima avea 68 de ani și traversa strada neregulamentar. Din cauza leziunilor primite femeia a decedat pe loc.

- Cel puțin patru persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este înca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat în apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza…

- In urma impactului, partea din spate a mașinii a fost distrusa. Paradoxal, cel care se afla la volan a disparut cu mașina cu tot de la fața locului, inainte de sosirea ambulanțelor și a echipajelor de pompieri, potrivit Romania TV. Citeste si Un barbat a murit si doi au fost raniti intr-un…

- Un tanar a murit si alti doi sunt raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in noaptea de vineri spre sambata, si s-a izbit de arbori, in Muntii Apuseni. Pasagerii au declarat ca soferul a fugit, iar politistii il cauta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie a decedat, dupa ce a fost lovit de o mașina de teren pe trecerea pentru pietoni. Tragedia a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 07:00, in raionul Anenii Noi, scrie today.md.

- O batrana din Constanta a murit carbonizata, azi-noapte, dupa ce locuința ei a fost cuprinsa de flacari. Fiica victimei a ajuns la spital intoxicata cu fum, dupa ce a incercat sa iși salveze mama. Pompierii cred ca incendiul a pornit de la o tigara.

- În urma cu puțin timp, în localitatea Nicolae Balcescu un pieton a fost lovit de o mașina! Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar, la locul impactului a ramas numarul de înmatriculare al autovehiculului implicat. O ambulanța a ajuns la locul accidentului, echipajele…

- Un barbat de 64 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism taxi, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, in dreptul Casei de Pensii, a acroșat-o pe o femeie de 60 de ani, din Alba Iulia, care era angajata in traversarea strazii pe trecerea de pietoni. In urma accidentului, femeia…

- Sentinta definitiva in dosarul barbatului din Stiuca care la inceputul lunii martie a acestui an a ucis o femeie, cu masina, dupa ce s-a urcat baut la volan. Accidentul s-a petrecut chiar la Stiuca, in momentul in care Constantin Sufana intentiona sa ajunga acasa. Judecatorii timisoreni au dezbatut…

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita de 4 mașini, in Londra, fara ca vreunul dintre șoferi sa opreasca. Femeia a fost lovita de un camion pe o trecere de pietoni, luni dimineața. Polițiștii cred ca aceasta a fost lovita apoi de inca un camion și alte doua mașini, fara ca vreun șofer sa opreasca, scrie…

- O tanara de 17 ani a fost accidentata, in aceasta dimineata, pe DN 56 C, de o masina al carui sofer nu a oprit si si-a continuat deplasarea. Accidentul s-a petrecut pe raza localitatii Vrata. Adolesenta a fost ranita usor, ...

- O femeie in varsta de 53 de ani, din capitala a fost transportata de urgența la spital dupa ce a fost lovita de o mașina pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, pe bulevardul Traian din sectorul Botanica.

- Joi seara, o femeie de 55 de ani, din Petroșani, a fost ucisa pe o trecere de pietoni, dupa ce a fost lovita de o mașina care nu a oprit. Dupa accident, șoferul a fugit de la fața locului. Cateva ore mai tarziu, acesta a fost identificat de polițiști și saltat de acasa. Este vorba despre un tanar…

- A fost inregistrat primul deces din cauza lipsei de medicamente. O femeie din Alba a murit pentru ca nu a primit tratamentul cu imunoglobulina, anunta Antena3. Lipsa acestei substante a fost semnalata...

- O tanara in varsta de 17 ani si-a pierdut viata dupa ce a fost lovita de un autobuz, in orasul Sannicolau Mare din judetul Timis. Soferul masinii facea manevre de parcare, cand a acrosat-o pe fata. Potrivit politistilor, tanara de 17 ani era eleva a liceului din localitate si facea practica la o…