- Deflagrația a avut loc marți, la ora locala 00:41, langa uzina grupului Hebei Shenghua Chemical din Zhangjiakou, la aproape 200 km nord-vest de Beijing. In urma exploziei puternice care a fost urmata de un incendiu au fost ranite 22 de persoane, iar 22 și-au pierdut viața, potrivit Agerpres. Raniții…

- "'The Great Show' va fi amanat pentru o data ulterioara din anumite motive. Ne cerem scuze pentru neplacerile create", au transmis reprezentantii casei de moda italiene pe reteaua de socializare chineza Weibo. Polemicile au aparut dupa publicarea pe contul de Instagram al casei Dolce &…

- Proprietara Lamborghiniului care a ars in București este Anca Heltne, informeaza Observator.tv. Ea a reprezentat Romania la Jocurile Olimpice de Vara de la Beijing, China, in 2008.Totul s-a intamplat pe Soseaua Andronache din Bucuresti. Atleta a fost cea care a alertat autoritațile prin apel…

- Jocurile Olimpice de iarna vor atinge o noua dimensiune in 2022 la Beijing si zapada artificiala ar putea crea probleme, a declarat Gian Franco Kasper, presedintele Federatiei internationale de schi (FIS), cu prilejul forumului Nordicum de la Seefeld (Austria), conform DPA. Elvetianul Kasper a declarat…

- Simona Halep a abandonat in turul I la Beijing. Romanca a pierdut primul set cu Ons Jabeur, locul 113 WTA, scor 1-6, și a decis sa nu mai continue meciul. Dupa decizia de a se retrage, din cauza problemelor la spate, pe care le-a avut și-n turneul de la Wuhan, Simona Halep a fost aspru criticata de…

- Liderul ATP, Rafael Nadal, a anunțat, miercuri, pe Twitter, ca renunța la turneele de la Beijing și Shanghai din cauza accidentarii de la genunchi suferite la US Open, scrie Mediafax."Am decis impreuna cu echipa mea tehnica și cu medicii sa nu particip la turneele asiatice pentru a ma putea…

- Eliminata in optimile de finala la US Open, rusoaica Maria Sarapova nu va mai disputa niciun turneu in 2018, scrie news.ro.In prezent numarul 24 mondial, Sarapova nu va mai participa la Beijing, Tianjin si Moscova. Ea va reveni la turneul de la Shenzhen (China), din ianuarie 2019.Citește…

- Huawei planuieste sa lanseze cel putin doua modele ale smartphone-ului flagship Mate 20 in luna octombrie, iar imaginile care au circulat pana acum pe internet sugerau ca unul dintre acestea va fi livrat cu un notch in forma de picatura de apa. Ei bine, avem acum si o fotografie cu ceea ce pare sa fie…