Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica, echipa finantata de suporterii timisoreni, a invins-o cu 2-1 pe ACS Poli in ineditul derby „Poli Timisoara" al Ligii a II-a. Sustinatorii „Baietilor in ghete" au asteptat mai bine de sase ani momentul in care vor rapune creatia primarului Nicolae Robu. ...

- Un barbat din judetul Olt si-a pierdut viata, joi dimineata, dupa ce autoturismul pe care îl conducea pe centura de ocolire a Caracalului a lovit frontal un cap tractor de TIR, scrie realitateadeolt.net.

- Accident rutier grav in statul american New Mexico. Sapte oameni au murit, iar peste 30 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau a fost lovit in plin de un camion. Mai multe dintre victime au fost internate in stare grava.

- Doisprezece suporteri ai echipei ecuadoriene Barcelona SC au murit intr-un accident rutier produs, duminica, in timp ce se intorceau de la un meci de prim esalon disputat la Cuenca, relateaza AFP.

- Un tanar de 19 ani din Balti a murit dupa ce a pariat cu prietenii ca va ajunge in 40 de minute de la Balti la Chisinau.Din nefericire, in apropiere de Falesti insa, acesta a pierdut controlul asupra volanului, iar masina a derapat de pe carosabil, scrie bloknot-moldova.md.

- Doisprezece muncitori sezonieri au murit intr-un accident rutier produs in sudul Italiei. Toate victimele sunt de origine africana, scrie tvr.ro.Munctorii se aflau intr-o furgoneta cu numere de inmatriculare bulgare, care a intrat in coliziune cu un camion.

- Accident groaznic in orasul Pervomaisk din Ucraina. Remorca unui camion incarcata cu ferestre termopan s-a rasturnat peste o casa. In urma impactului a murit si un pieton care se afla pe trotuar in acel moment.

- Accident grav in județul Olt, in urma caruia doi tineri și-au pierdut viețile. (Promotiile zilei la monitoare) Tragicul eveniment s-a produs luni dupa amiaza, intre localitatile Movileni si Potcoava. Doi tineri de 18 si 23 de ani au murit in urma impactului dintre doua masini. Alte doua victime, printre…