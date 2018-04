Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 22 de turisti israelieni, printre care opt copii, ai fost implicati intr-un accident care s-a produs, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic. Aceștia au fost transportati la spital, cu diverse traumatisme, inclusiv cranio-cerebrale, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de…

- Microbuz rasturnat in tunelul de acces al salinei Slanic Prahova Salina Slanic Prahova. Foto: captura youtube.com UPDATE: In microbuzul rasturnat in tunelul de acces al salinei Slanic se aflau 22 de persoane, dintre care 8 copii. Toate persoanele au fost evacuate și aduse la suprafața…

- Un microbuz care transporta turisti in Salina Unirea din Slanic, judetul Prahova, s-a rasturnat, duminica, in vehicul fiind 19 pasageri, printre care si turisti israelieni. Mai multe ambulante sunt trimise la locul accidentului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- foto și video – Jandarmeria Romana Accident pe DN 71, pe raza localitații Bratesti, unde un microbuz cu persoane s-a Post-ul DN 71 – Microbuz cu persoane rasturnat. Au intervenit jandarmii bucureșteni care se intorceau de un exercițiu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se aflau sase persoane…

- Salvamontiștii din cadrul Serviciului Public Local Salvamont Brașov și jandarmii montani din Poiana Brașov au intervenit, sambata seara, pentru a recupera doua persoane care se ratacisera in Masivul Postavarul. Ramase pe munte, acestea erau obosite și speriate de animalele salbatice. Cele doua …

- A plecat cu caiacul pe Mures, sfidand frigul de afara. S-a rasturnat si chiar acum, zeci de persoane il cauta. „O persoana s-a rasturnat cu caiacul pe Mureș. A ieșit din apa și se afla pe o insula intre Sambateni și Mandruloc. Intervine SMURD Vladimirescu, cu un echipaj de cautare -salvare cu barca”,…

- UPDATE ora 17:00 A doua persoana surprinsa de o avalansa in zona Cheilor Tisitei, din Muntii Vrancei, a fost gasita moarta, in apele raului ce trece prin regiune. Este vorba de o femeie de 36 de ani, din Bucuresti.Echipele de salvare au actionat cateva ore, dupa ce 29 de turisti au fost surprinsi…

- O mașina in care se aflau trei persoane s-a rasturnat, vineri, intr-o rapa, in zona barajului de la Mihoiești din Munții Apuseni. Acestea au ieșit cu greu dintre fiarele contorsionate ale autovehiculului, iar una dintre ele a fost transportata la spital. Potrivit Poliției Alba, un șofer din Alba Iulia,…

- Vremea este foarte inselatoare, iar situatia este din ce in ce mai grava in majoritatea tarii. Nu doar ca exista risc de avalansa, de accidentare si chiar pericol de moarte la temperaturi foarte scazute, dar exista si posibilitatea sa ramai blocat in localitatea ta si sa nu dispui de surse.

- Un microbuz s-a rasturnat, cu putin timp in urma, pe DN7, la iesirea din localitatea Odvos spre Arad. Trei persoane, constiente, sunt blocate in interiorul microbuzului, a declarat mr. George Plesca de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arad. La fata locului au intervenit Sectia Barzava si…

- In seara zilei de miercuri, angajații Postului de Jandarmi Montan Sinaia au primit un apel prin care erau anunțați ca patru persoane, care plecasera cu un autoturism pe un drum care duce spre Cota 1000, au ramas blocate și au nevoie urgenta de ajutor. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi…

- Un microbuz cu 12 persoane, cetateni din Republica Moldova, s-a rasturnat aseara, in jurul orei 22:00, pe DE 581, pe raza localitatii Cretesti, Romania. Microbuzul venea dinspre Crasna si se indrepta spre Vama Albita, transmite tvrmoldova.md

- Un microbuz cu 13 persoane s-a rasturnat, miercuri seara, pe DE 581, in localitatea Cretesti din județul Vaslui. Accidentul s-a produs dupa ce in zona au fost ninsori, iar șoferul nu a adaptat viteza la condițiile meteorologice. Microzubul, la bordul caruia se aflau 13 persoane din Republica Moldova,…

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale. A

- Nouasprezece persoane - 17 barbati si doua femei - si-au pierdut viata si cateva zeci au fost ranite dupa ce un autobuz cu etaj s-a rasturnat pe o sosea in Hong Kong sambata, potrivit politiei, relateaza AFP si DPA. In imaginile difuzate de media locale de la locul accidentului se poate…

- Cinci persoane au fost ranite grav in urma unui accident rutier care a avut loc, in aceasta dimineața, in judetul Hunedoara, pe DN 66. In microbuzul care a derapat pe sosea, rasturnandu-se, se aflau trei adulti si doi copii, potrivit site-ului hunedoaralibera.ro. Soferul aflat la volanul microbuzului…

- Un mijloc destinat transportului de persoane a fost implicat intr-un accident, joi dimineata, in urma caruia mai multi oameni au fost dusi la o unitate medicala. Concret, un microbuz in care, din cate au anuntat reprezentantii Centrului Infotrafic, se aflau cinci pasageri – trei adulti si doi minori…

- În urma cu puțin timp, în apropiere de localitatea Sacele din județul Constanța a avut loc un accident rutier. O mașina s-a rasturnat și doua persoane au fost ranite. DIn fericire, echipa de salvare ajunsa la locul incidentului a gasit doua persoane ranite ușor. Polițiștii au început…

- Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vâlcea, Sandra Dascalete.

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat, luni seara, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in judetul Valcea. O femeie a suferit un atac de panica, restul calatorilor neavand nevoie de ingrijiri medicale, transmite corespondentul Mediafax.

- Un tanar din Buzau a fost retinut de politisti dupa ce a inselat mai multe persoane prin intermediul unui site de publicitate cu privire la inchirierea unei vile din Azuga. Doua persoane din judetul Dambovita au reclamat la Politie ca in perioada sarbatorilor de iarna au fost inselate de tanarul in…

- In sudul Frantei, 27 de persoane, printre care mai multi elevi, au ajuns la spital dupa ce autobuzul in care se aflau a intrat in coliziune cu un autoturism si s-a rasturnat. 4 dintre raniti sunt in stare grava.

- Vremea rea face ravgii. Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce microbuzul de pe ruta Chișinau - Izbiște a derapat de pe traseu și s-a inversat.Accidentul a avut loc in raionul Criuleni.

- Un autobuz care ii transporta pe mai multi mineri din cadrul Complexului Energetic Oltenia catre locul de munca s-a rasturnat in aceasta seara in localitatea Dragutesti, de langa Targu Jiu.

- Mai multe ambulante, echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu-Jiu, precum si politisti rutieri au fost mobilizate pe DN 66, in Dragutesti, dupa ce un autocar care transporta muncitori s-a rasturnat. "Accidentul rutier a avut loc in satu lasi, in comuna Dragutesti. Un autobuz s-a…

- O cisterna care transporta 24 de tone de motorina si 7 tone de benzina s-a rasturnat la Zarnesti dupa ce soferul a pierdut controlul volanului. Mai multe persoane au fost evacuate, iar circulatia a fost deviata.

- Traficul rutier este blocat pe DN14B, la intrarea in localitatea Craciunelu de Jos, din cauza unui accident rutier produs in care a fost implicat un autovehicul care s-a rasturnat pe carosabil. Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN 14B, la intrarea in localitatea Craciunelu…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN 14 B, la intrarea in localitatea Craciunelul de Jos. Traficul in zona este blocat. UPDATE: Potrivit ISU Alba este vorba despre o mașina care s-a rasturnat pe carosabil. Revenim cu amamnunte.

- O ambarcatiune la bordul careia se aflau 31 de persoane a explodat, duminica, in apropierea insulei Phi Phi Le din sudul Thailandei, a declarat politia, care a precizat ca 16 persoane au fost ranite, marea majoritate turisti din China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- O barca de mare viteza a explodat în Thailanda. Ambarcațiunea. în care se aflau 31 de pasageri, a explodat, duminica, în fata insulei Phi Phi Le, din Thailanda. 14 turisti si doi membri ai echipajului au fost raniți. Sase dintre raniti sunt în stare grava, conform Reuters.…

- Trei persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz care mergea dinspre statiunea Paltinis spre Rasinari, in judetul Sibiu, s-a rasturnat, sambata, intr-o rapa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Trei persoane ranite au fost transportate la spitalul din Sibiu. "Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia este scoasa acum cu ajutorul Salvamont. Aceasta prezinta politraumatisme. Toate cele trei…

- Trei persoane sunt transportate la spitalul din Sibiu, dupa ce un microbuz in care se aflau patru oameni s-a rasturnat sambata seara intr-o rapa adanca de cinci metri, pe drumul spre statiunea Paltinis, a anuntat ISU Sibiu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Lovitura DURA pentru Carmen Dan, dinspre…

- O echipa de salvatori montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj a participat în weekend -ul recent încheiat, la acțiunea de salvare a doua persoane surprinse de o avalanșa în munții Fagaraș, în zona cotei 2000 - Transfagarașan. Cei…

- Muzeul Luvru a fost vizitat de 8,1 milioane de persoane in 2017, in crestere cu 10,1%, dupa ce in anul 2016 a avut de suferit de pe urma scaderii numarului de turisti straini la Paris, a anuntat luni directiunea muzeului, potrivit AFP. Afectat de scaderea numarului de turisti care au ales ca destinatie…

- Muzeul Luvru a primit 8,1 milioane de vizitatori in 2017, o frecventa in crestere cu 10,1%, dupa ce in 2016 a scazut numarul de turisti straini in Paris, a anuntat luni directorul institutiei, citat de AGERPRES si AFP.Scaderea numarului de turisti in capitala franceza a fost cauzata de atentatele…

- Jandarmii montani au fost alertați prin serviciul 112 de catre un grup de turiști ca, pe partia Drumul Roșu, din Poiana Brașov, era un urs. „Jandarmii montani au ajuns la grupul de persoane de pe Drumul Roșu. Au constatat ca sunt noua persoane, nu au nevoie de ingrijiri medicale. Acestea au fost coborate…

- Mai multe persoane aflate, sambata dupa-amiaza, pe munte au fost surprinse de o alunecare de zapada. Doi turisti au avut de suferit. Din cate se pare, in jur de 15 persoane faceau parte din grupul afectat de incidentul produs in Masivul Fagaras, au anuntat reprezentantii Salvamont Romania, pe facebook.…

- Doua persoane au fost surprinse, sambata, de o avalansa produsa in Masivul Fagaras, in zona Balea, la fata locului ajungand salvamontistii. Este asteptat un elicopter SMURD pentru a prelua victimele, transmite corespondentul Mediafax.

- Un balon cu aer cald cu cel puțin 20 de persoane la bord, printre care și turiști straini, s-a prabușit in Egipt, in apropierea orașului Luxor. Un balon cu aer cald in care se aflau aproximativ 20 de persoane, printre care si turisti, s-a prabusit, cu putin timp in urma, in orasul egiptean Luxor, potrivit The…

- Un balon cu aer cald cu cel puțin 20 de persoane la bord, printre care și turiști straini, s-a prabușit in Egipt, in apropierea orașului Luxor. Cel puțin o persoana și-a pierdut viața in urma impactului - ar fi vorba de o turista americana. Un balon cu aer cald in care se aflau aproximativ 20 de persoane,…