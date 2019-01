Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar fara permis de conducere și un barbat care s-a urcat baut la volan s-au ciocnit cu mașinile pe o strada din Craiova. Tanarul de 27 de ani fara permis merge pe strada Brestei din Craiova. La un moment dat a intors fara sa se asigure, iar mașina i-a fost lovita de un alt autoturism, condus de…

- Luni, 24 decembrie 2018, in jurul orei 23.10, politistii rutieri din municipiul Alba Iulia, in timp ce actionau pe strada Viilor, din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Dostat, in timp conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Politistii au cautat timp de mai multe ore un sofer care a lovit o femeie pe o trecere de pietoni de pe strada Prelungirea Brailei din Galati, dupa ce acesta a fugit de la locul accidentului pentru ca era beat.

- Un tanar de 17 ani a injunghiat un barbat dupa ce a intrat in conflict cu acesta pe strada Celulozei din Constanta.Potrivit IPJ constanta, la data de 4 decembrie a.c., in jurul orei 9.30, pe strada Celulozei din municipiul Constanta a avut loc un conflict spontan intre un tanar, in varsta de 17 ani…

- Ieri, 5 noiembrie 2018, in jurul orei 12.43, politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, in timp ce actionau pe strada Alcala De Henares din Alba Iulia, l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din Alba Iulia, care circula cu un moped fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- Politistii din cadrul Poliției Municipiului Dej cerceteaza un barbat, in varsta de 33 de ani, din comuna Mica, judetul Cluj, pentru conducere fara permis. La data de 1 noiembrie, in jurul orei 20:00, politistii Biroului de Ordine Publica Dej au depistat un barbat de 33 de ani, din comuna Mica, judetul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Medgidia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 26 octombrie a.c., in jurul orelor 17.21, un barbat, in varsta de 24 ani, a condus un autoturism, pe strada Ovidiu din municipiul Medgidia, circuland dinspre strada Republici catre strada…

- Sambata, 20 octombrie 2018, in jurul orei 02.10, politistii de siguranta publica din Blaj, in timp ce actionau pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 45 de ani, din comuna Valea Lunga. In urma verificarilor efectuate, politistii au…