- Detasamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 17,20, pentru a salva un muncitor surprins sub un mal de pamant, in dreptul portii nr. 2 de la Combinatul de Celuloza si Hartie din municipiu.

- Doua persoane au murit, trupurile lor fiind gasite carbonizate, iar alte doua au fost grav ranite in urma unui accident produs pe DN 10 Buzau Brasov, la iesirea din localitatea buzoiana Satuc spre Buzau. Traficul este blocat la aceasta ora.

- Un barbat de 43 de ani, din Mediaș, a avut parte de un sfarșit tragic in Germania. Acesta a murit in urma unui accident de mașina care a avut loc la finalul saptamanii trecute. Barbatul era singur in mașina și, cel mai probabil, conducea cu viteza foarte mare. Intr-o curba a pierdut…

- Trei dintre romanii morti, marti, 20 martie 2018, intr-un cumplit accident petrecut in Olanda sunt din Caracal. Doi soti si inca o ruda a acestora si-au gasit sfarsitul in drum spre serviciu.

- S-a nascut ”rebel fara cauza”. Asa a si trait. La fel a si murit... Dar legenda sa merge mai departe si continua sa fascineze generatii dupa generatii. Simpla pronuntare a numelui sau evoca o stare de spirit aparte care face pe oricine...

- Un grav accident de munca a avut loc la cariera de calcar Bistrita, victima fiind un barbat de 54 de ani, angajat la cariera, care lucra pe un utilaj. La un moment dat, barbatul ar fi coborat din utilaj pentru a verifica franele, la volan aflandu-se un coleg care din greseala a coborat bena utilajului.…

- Imagini de coșmar in Braila. O mașina a fost spulberata de un tren, iar cei doi oameni care se aflau inauntru au murit. Șoferul nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata. Timp de cateva ore, traficul feroviar intre Constanța și Galați a fost blocat.

- ACCIDENT CUMPLIT. Camioneta cazuta de pe pod. O persoana a murit si doua au fost ranite>FOTO O persoana a murit si doua au fost ranite, dupa ce camioneta in care se aflau a cazut, sambata dimineata, de pe un pod in judetul Suceava. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar…

- Pompierii au folosit o autospeciala de interventie la inaltime cu care au ajuns la balconul apartamentului batranului de la etajul al III-lea iar de acolo in locuinta, unde l-au descoperit pe batran.

- Locuitorii din comuna Cotnari, din județul Iași, au primit o veste infricoșatoare. In localitate a fost gasit trupul neinsuflețit al unei foste jurnaliste, in condiții suspecte. Capul femeii a fost zdrobit de un obiect necunoscut.

- ACCIDENT CUMPLIT. Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita. Prietenii l-au avertizat pe Facebook inaintea tragediei>FOTO Dupa impactul cu stalpul mașina a lovit și doi copaci, pentru ca in cele din urma sa se rastoarne. Un tanar de 23 de ani a murit in comuna ieșeana Probota dupa ce s-ar fi certat…

- UPDATE Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru tanarul Andrei Tataru GRAV…Din primele cercetari a reieșit faptul ca barbatul aflat la volan, un tanar de 31 de ani, a suferit un stop cardiac la intrarea in sensul giratoriu de la fosta fabrica de lapte. A pierdut controlul volanului…

- Mai putin de doi kilometri au reusit sa parcurga cu masina doi studenti si mama unuia dintre ei, de la gara unde s-au dat jos din trenul care i-a adus din Cluj-Napoca la Ilva Mica. Ulterior, au fost implicati intr-un grav accident rutier, iar unul dintre ei si-a pierdut viata.

- O persoana a murit in urma unui accident rutier petrecut, joi dimineata, in judetul Vrancea. In incidentul rutier au fost implicate doua tiruri și un automobil. Un accident grav de circulație a avut loc joi dimineața, in județul Vrancea, la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat. Potrivit…

- Camera de spurpaveghere a unui imobil de pe DN 1B a surprins momentul coliziunii dintre autoturismul Logan condus de jandarmul Constantin Nicolae și TIR-ul incarcat cu tabla. Pe inregistrarea produsa la la ora 21.55 se vede cum mașina rula cu viteza mare și a derapat inainte de impact. In urma accidentului…

- Accident grav, luni seara, pe DN 1B Ploiesti-Buzau, in zona cunoscuta sub numele Hanul lui Tinta, din judetul Buzau. O persoana a decedat. In accident sunt implicate un TIR, o cisterna si un autoturism Logan. La fata locului imaginile sunt infioratoare, autoturismul fiind prins intre cei TIR si cisterna.…

- Un apel la 112 a anunțat luni in jurul orei 13:30 faptul ca un barbat a cazut de la etajul trei al unui bloc. La fața locului a ajuns imediat un echipaj SMURD. Paramedici sosiți la fața locului au constata faptul ca este vorba de un barbat de 29 de ani care executa lucrari de […]

- Pompierii timiseni au fost solicitati sa intervina, miercuri seara, la un accident de circulatie in care au fost implicate un autoturism si un tramvai. The post Accident grav in centrul Timisoarei, intre un autoturism si un tramvai (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Pompierii constanteni au fost solicitati sa intervina la scurt timp dupa miezul noptii de luni spre marti pe bulevardul 1 Decembrie din Constanta, unde un autoturism de teren a izbit violent un stalp, iar apoi a ricosat si a distrus si alte masini parcate pe marginea drumului. La volan era o femeie…

- Echipajele SMURD au intervenit la 33 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești…

- Ieri seara, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Drobeta Turnu Severin, au efectuat semnalul regulamentar de oprire al unui autoturismului, moment in care conducatorul acestui

- Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Hunedoara au anuntat, marti, ca ancheta desfasurata la Mina Lupeni, unde doi mineri au murit in urma unui accident, a fost finalizata. Dosarul va fi trimis Parchetului de pe langa Judecatoria Petrosani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Edwin Jackson, aparatorul echipei de fotbal american Indianapolis Colts, a incetat din viata la varsta de 26 ani, in urma unui accident rutier produs duminica, informeaza agentia EFE. Jackson calatorea la bordul unui vehicul Uber, pe o autostrada din Indiana, in momentul in care a inceput…

- Un accident de munca a avut loc in aceasta dimineata in Dana 35 a Portului Constanta.Din primele informatii un barbat de 48 de ani a fost grav ranit, starea sa fiind critica. Potrivit Serviciului de AMbulanta Judetean Constanta victima a fost diagnosticata cu traumatism cranio facial si toracic si a…

- O femeie de 80 ani a decedat, in aceasta dimineata, dupa ce a fost lovita de un tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, femeia a fost prinsa sub tramvai. Detasamentul Special de Salvatori…

- Fostul jucator NBA Rasual Butler si sotia lui au incetat din viata in urma unui accident de masina, produs in Studio City, California. Tragedia a avut loc in zorii acestei dimineti. In imaginile surprinse in urma tragediei se poate vedea cat de puternic a fost impactul. Masina in care se aflau fostul…

- Accident rutier grav in regiunea Rostov din Rusia. Patru oameni au murit, iar 12 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat.Printre victime este si un copil. In total, in autobuz erau 31 de persoane.

- Trei oameni au murit pe loc, astazi, in urma unui accident cumplit la iesirea din municipiul Orastie.Trei oameni au murit pe loc, astazi, in urma unui accident cumplit la iesirea din municipiul...

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Un tanar de 21 de ani din Chisinau ar fi urcat beat la volanul unui Mecercedes in seara de sambata, 20 ianuarie, dupa care a iesit pe contrasens pentru a efectua o depasire, insa lovit frontal o alta masina. In rezultatului impactului, o persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital.

- Un muncitor care lucra in Santierul Naval Tulcea a murit, vineri seara, dupa ce a fost strivit intre o piesa si un perete, in timp ce se afla la bordul unei nave, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Alexandria au fost solicitați, marți seara, in jurul orelor 17:30, la un incendiu și miercuri, in jurul orelor 11:00, la un accident rutier. Primul dintre evenimente, incendiul la o anexa (camera centrala termica), s-a petrecut in localitatea Parul Rotund.…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit...

- Costa Concordia a fost o nava de croaziera din clasa Concordia care era operata de Costa Cruises, o filiala a companiei britanico americana Carnival Corporation amp; plc. Conform Wikipedia, la 13 ianuarie 2012 nava s a ciocnit de o stanca in apropierea insulei italiene Giglio din Marea Mediterana. Stanca…

- Un accident grav a avut loc pe o sosea din sectorul 2 al Capitalei. O persoana a murit pe loc, iar alta a ajuns cu rani grave la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit o duba parcata, apoi s-a oprit intr-un gard. Medicii n-au mai putut face nimic pentru pasagerul din dreapta.

- Un barbat in varsta de 74 de ani din localitatea Ibanesti din judetul Botosani a murit, in aceasta dupa amiaza, dupa ce a fost surprins de un mal de pamant, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, barbatul s ar fi aflat intr…

- Și vedetele noastre sunt oameni, suferind la fel la fel de mult ca noi toți atunci cand pierdem pe cineva drag. Ele sunt celebritațile care au suferit cumplit, dupa ce cei dragi au fost rapiți de langa ei in urma unor accident cumplite. Liviu Varciu l-a pierdut pe fratele sau, Ionuț, intr-un oribil…

- O fetița de 11 ani a murit joi noaptea in urma unui accident de circulație produs pe DN 10. Un autoturism care mergea spre Buzau a intrat intr-o magistrala de gaze a Petrom pe care a fisurat-o, apoi s-a rasturnat.

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Accident rutier tragic in Peru. 48 de oameni au murit dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion si a cazut de pe o stanca de la o inaltime de aproximativ o suta de metri.Alte sase persoane care se aflau in autobuz au ajuns la spital in stare grava.

- Accident grav in apropiere de orașul Strașeni. Un sofer de 66 de ani a decedat, dupa ce automobilul pe care il conducea a derapat de pe traseu si s-a rasturnat.Nenorocirea a avut luc ieri, in jurul orei 14:22.

- Tragedie in prima zi a anului! Un barbat, iar alte cinci persoane sunt ranitea murit intr-un accident teribil Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident produs, luni, pe DN 11, in judetul Covasna, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina…

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP.'Avem 30 de morti', a indicat comandantul politiei din Valea Rift, Zero Arome.

- Patru persoane, printre care și un copil, au scapat miraculos fara sa fie grav ranite, dupa ce au fost implicate intr-un accident de circulație produs pe DN 17, pe raza localitații bistrițene Coldau.

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti chinezi a intrat in coliziune cu un autoturism, in Islanda, informeaza site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.