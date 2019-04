Accident grav. Trei persoane spulberate pe trecerea de pietoni Potrivit sursei citate, din primele cercetari reiese ca trei dintre victime erau pietoni care traversau regulamentar. Printre persoanele ranite se numara si soferita care ar fi provocat accidentul, cauza fiind, la primele cercetari, nerespectarea culorii rosii a semaforului. La momentul accidentului, autobuzul stationa la stop. In urma accidentului traficul a fost blocat in zona. Politistii fac cercetari pentru stabilirea tuturor cauzelor in care s-a produs accidentul. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

