Accident grav. Șoferul vinovat, complet dezbrăcat (Foto) Un accident de circulație soldat cu pagube materiale a avut loc la Constanța. Șocul a venit in momentul in care șoferul vinovat a coborat din mașina. Acesta era complet gol. Totul s-a intamplat astazi, 1 ianuarie, in jurul orei 08.30. Ajungand la oo intersectie din Constanța, șoferul de 36 de ani a pierdut controlul asupra […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

