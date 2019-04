Accident GRAV. Remorca unui camion a intrat într-o benzinărie de pe DN1. Trei victime Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp pe Drumul Național 1. O remorca a unui camion s-a desprins și a intrat intr-o benzinarie, susține Romania TV. Trei persoane au fost ranite in urma incidentului. Din primele investigații se pare ca victimele nu au suferit rani grave. De asemenea, trei mașini și un camion au fost avariate serios. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz și continua cercetarile. Vezi și: Produse contrafacute in mall-urile din București. Confiscari de 3 mil. euro Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

