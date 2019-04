Stiri pe aceeasi tema

- Un targujian a intrat, sambata seara, cu masina pe contrasens, in apropierea orașului Scornicești, din județul Olt, ciocnindu-se cu un autoturism condus de un bucureștean. Șoferul din Gorj, care a provocat accidentul, a fost ranit in urma impactului. „Polițiștii rutieri s-au deplasat pe Drumul National…

- O femeie de 44 de ani este cercetata pentru conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenta alcoolului, dupa ce a pierdut controlul volanului, intrand cu masina intr-un autoturism parcat.

- Accident grav in aceasta dimineața pe drumul care leaga Timișoara de Sanandrei. Un barbat de 64 de ani, dupa ce a intrat, pe drumul județean 692, inainte de a intra in comuna, a pierdut controlul asupra volanului și s-a rasturnat cu mașina in șanțul de pe marginea drumului. Cei care treceau prin zona…

- Tanarul in varsta de 28 de ani care s-a zdrobit cu masina de pilonul de la „Zidul mortii", cu viteza de 140 de km/h, era sub influenta alcoolului. Conform unor surse bine informate, probele recoltate la autopsie din urina si sange au indicat o alcoolemie de aproximativ 1,20 mg/l alcool ...

- Un șofer mort de beat a provocat, azi dimineața, in jurul orei 1,30, un accident pe DN 6. Cand a ajuns la volanul mașinii sale Volvo in Remetea Mare, din cauza neadaptarii vitezei, a ieșit cu mașina in afara șoselei, rasturnandu-se. Imediat la fața locului au sosit pompierii și polițiști. Barbatul a…

- Un adolescent de 18 ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a patruns cu masina pe care o conducea intr-o intersectie din Galati, fara a acorda prioritate unui autovehicul care circula regulamentar.

- Un sofer cu alcoolemie uriasa a fost descoperit de politisti dupa ce a provocat o tamponare.Luni noapte, la ora 23.30, Secția 2 Poliție Rurala Ipotești a fost sesizata de un barbat de 27 de ani din comuna Bosanci, despre faptul ca un localnic i-a avariat autoturismul.Din primele cercetari, ...

- Poliția aradeana este pe urmele autorului accidentului mortal produs in noaptea trecuta pe drumul județean DJ 708/B. „In urma verificarilor efectuate de polițiștii rutieri cu privire la autoturismul implicat in evenimentul rutier soldat cu decesul unui tanar, au fost stabilite marca, culoarea și anul…