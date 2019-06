Accident grav provocat de un poliţist. A ucis doi oameni încercând să evite un câine Un polițist in varsta de 35 de ani a provocat, duminica, un grav accident de circulație, in localitatea galațeana Draganești, in timp ce ar fi incercat sa evite un caine care i-a sarit in fața. Doi oameni au murit pe loc. In momentul accidentului, politistul se afla in timpul liber si se deplasa dinspre Galati spre Tecuci. In localitatea galațeana Draganești, in incercarea de a evita un caine care i-a sarit in fata masinii, agentul de politie a patruns pe contrasens unde a lovit frontal cu masina un alt autoturism care circula regulamentar. Șoferul de 50 de ani și un pasager in varsta de 70 de… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini accident cumplit provocat de un politist. A ucis doi oameni incercand sa evite un caine. video+foto Un polițist in varsta de 35 de ani a provocat, duminica, un grav accident de circulație, in localitatea galațeana Draganești, in timp ce ar fi incercat sa evite un caine care i-a sarit in fața.…

- Doi barbati din judetul Galati au murit, duminica, in urma unui accident rutier provocat de un politist aflat in timpul liber, care a vrut sa evite un caine, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati, citat de Agerpres.roPotrivit sursei citate, evenimentul s a petrecut pe DN 25, in localitatea…

- Doi barbati din judetul Galati au murit, duminica, in urma unui accident rutier provocat de un politist aflat in timpul liber, care a vrut sa evite un caine, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, evenimentul s-a petrecut pe DN 25,…

- Doua persoane au murit, duminica, intr-un accident produs de un politist care a incercat sa evite un caine ce i-a aparut in fata, pe Drumul National 25, in localitatea galateana Draganesti. Masina agentului a lovit frontal un alt vehicul. Conducatorul auto care a intrat pe contrasens este politist in…

- Un polițist in varsta de 35 de ani a provocat, duminica, un grav accident de circulație, in localitatea galațeana Draganești, in timp ce incerca sa evite un caine care i-a sarit in fața.

- Un accident cumplit a avut loc in aceasta dimineața pe Drumul Național 25, in localitatea galațeana Draganești. Doi oameni au murit, dupa ce un polițist aflat in timpul liber, a incercat sa evite un caine ce i-a aparut in fața. Potrivit reprezentanților IPJ Galați, accidentul s-a produs pe DN 25, la…

- Doua persoane au murit, duminica, intr-un accident produs de un polițist aflat in timpul liber, care a incercat sa evite un caine ce i-a aparut in fața, pe Drumul Național 25, in localitatea galațeana Draganești. Mașina agentului a lovit frontal un alt vehicul, conform Mediafax.Citește și: Demisie…

- Barbatul de 35 de ani este cercetat pentru ucidere din culpa, dupa ce a incercat sa evite un caine care a sarit in fata masinii pe care o conducea, si a patruns pe contrasens, unde a lovit frontal un autovehicul care circula regulamentar.