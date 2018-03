Stiri pe aceeasi tema

- Florin Bogdea, un consilier PSD din Caransebeș, a provocat un accident, dupa ce a scapat de sub control mașina și s-a ciocnit violent pe contrasens cu un alt autoturism. Politicianul și alte trei persoane au fost transportați la spital. Mașina condusa de politicianul social-democrat s-a lovit frontal…

- Un grav accident rutier a fost cauzat de un politician PSD din Caransebeș, Florin Bogdea. Barbatul, care ocupa și funcția de director al liceului Tehnologic „Dacia” a circulat cu viteza peste limita admisa și a intrat pe contrasens, dupa ce a pierdut controlul volanului.

- Un grav accident rutier a fost comis de un politician PSD! Teribilul eveniment s-a intamplat la Caransebeș, unde Florin Bogdea, consilier local din partea PSD și directorul liceului Tehnologic ,,Dacia”, circula cu viteza, a scapat de sub control mașina și a intrat pe contrasens.Autovehicolul…

- Trei mașini au fost implicate intr-un grav accident de circulație produs, sambata seara, pe DN6, intre Lugoj și Caransebeș. Un autotren, condus de un cetațean turc, care circula spre Caransebeș, a efectuat o depașire neregulamentara și a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar,…

- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru recuperarea a sase persoane care au ramas inzapezite intr-o zona de padure dintr-o localitate din judetul Mehedinti, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) spun ca interventia este dificila din cauza stratului consistent de…

- Un barbat care a fost aruncat luni seara in raul Sasar, in Baia Mare, de un barbat si o femeie a fost salvat de pompierii din cadrul ISU Maramures, potrivit dispeceratului institutiei citat de Agerpres.ro. Barbatul, care aruncat de pe pod, a fost salvat la aproape 1.000 de metri in aval de locul unde…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se aflau sase persoane…

- Doua persoane au murit dupa ce, in aceasta dimineata, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, o masina a fost lovita de tren, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Braila, lt.col. Stefan Stoian citate de Agerpres.ro. Cele…

- S-au implicat in lupta cu focul doua echipaje ale Detasamentului de Pompieri din Caransebes si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Armenis. „A ars o anexa pe o suprafata de aproximativ 300 de metri patrati. S-a impiedicat propagarea la casa, in suprafata de aproximativ 250 de…

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul celor decedati ajungand la 86, a informat miercuri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, cele doua persoane aveau conditii medicale preexistente…

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul celor decedati ajungand la 86, a informat miercuri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, cele doua persoane aveau conditii medicale preexistente…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anuntat miercuri ca alte patru persoane au murit din cauza gripei: un barbat in varsta de 63 de ani din judetul Mures, confirmat cu virus gripal tip A, un barbat in varsta de 59 de ani, din judetul Bihor, confirmat cu virus gripal…

- Un șofer român, în vârsta de 40 de ani, a fost descoperit într-o stare avansata de ebrietate la volanul unui TIR, pe autostrada A16, din Italia, dupa ce a provocat un accident rutier.

- Un jandarm din Maramureș este in stare grava la spital dupa ce i s-a facut rau la volanul unei autospeciale, in centrul orașului Baia Mare. Subofițerul, in varsta de 39 de ani, a facut accident vascular cerebral. UPDATE 6 martie, ora 7:30: Jandarmul din Maramureș, care a suferit un accident vascular…

- O femeie a decedat, iar alte trei persoane au fost ranite, printre care si o minora, în urma unui accident care a avut loc, sâmbata, pe DN 6, în zona localitatii Zagujeni, judetul Caras-Severin.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a transmis, miercuri, ca un echipaj SMURD a preluat un copil in varsta de 5 ani, cu eruptie cutanata si stare febrila, din localitatea Fetesti, cartier Vlasca, si l-a dus pe brate pana la ambulanta. „Din cauza unui autoturism abandonat…

- O femeie romanca, in varsta de 39 de ani, a fost lovita și ucisa, miercuri dimineața, pe Via Ostiense, la km. 20, in Italia. La fața locului au intervenit atat poliția, cat și ambulanța.

- Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 18.00, politistii din Somcuta Mare au fost sesizati prin SNUAU 112 ca pe raza localitatii Satulung s-a produs un accident de circulatie soldat cu vatamarea corporala a unei persoane iar soferul a parasit locul faptei. La fata locului politistii au identificat victima,…

- Polițiștii au destructurat o grupare de traficanți de droguri in urma unor percheziții in efectuate pe raza municipiilor Reșița, Caransebeș și Lugoj. Oamenii legii au ridicat 200 de doze susceptibile a fi substanțe psihoactive sau droguri de risc. Polițiștii au descins miercuri la 13 adrese din municipiile…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caras-Severin, cu sprijinul B.C.C.O. Timisoara, I.P.J. Caras-Severin, I.J.J. Caras-Severin și Poliției municipiului Lugoj, au efectuat un numar de 13 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Reșița, Caransebeș și Lugoj, in…

- UPDATE: Politistii au sanctionat Sectia Drumuri Nationale Galati care administreaza DN 25 pentru ca nu a curatat gheata. "Administratorul drumului a fost sanctionat cu 100 de puncte amenda si 14.500 de lei pentru neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor…

- Noapte de coșmar in Ialomița din cauza viscolului puternic. Autoritațile au intervenit pentru a scoate din nameți mai multe persoane care au ramas cu mașinile blocate in zapada. De asemenea, o gravida din Calarași a fost transportata la Spitalul Județean de Urgența Slobozia cu ajutorul unui utilaj…

- Accident cumplit pe DN7 Pitesti – Ramnicu Valcea, la kilometrul 141, localitatea Cotmeana. Șoferul unui autoturism a intrat intr-un autotren. In urma impactului patru persoane au fost ranite, iar autovehiculele au parasit suprafata carosabila. Toate cele patru persoane au ramas incarcerate și a fost…

- Bebelusul de 4 luni, resuscitat vineri seara de paramedicii SMURD Maramures a murit, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare, o necropsie urmand sa stabileasca exact cauzele care dus la decesul acestuia, transmite corespndentul MEDIAFAX.

- Trei persoane diagnosticate cu gripa au decedat, in ultima saptamana, in judetul Suceava, toate fiind spitalizate, nevaccinate si cu varste cuprinse intre 59 si 78 de ani, a anuntat, miercuri, directorul adjunct al DSP Suceava, medicul epidemiolog Catalina Zorescu. Este vorba despre barbat in varsta…

- Alte cinci noi decese din cauza gripei au fost confirmate miercuri, numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand astfel la 45. Patru dintre pacienti sunt din judetele Caras-Severin si Suceava.Citeste si: ULTIMA ORA - Infrangere URIASA pentru contestatarii Legilor Justitiei: CCR a…

- Femeia era internata de doua saptamani la Reanimare si respire cu ajutorul aparatelor. Toate testele au confirmat ca suferea de gripa, dar tratamentul nu a avut efect. Pacienta, care avea sistemul imunitar slabit, a murit.

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- Tragedie fara precedent in Italia. Un sofer in varsta de 96 de ani si-a pierdut viata in urma unui impact puternic dintre autoturismul pe care il conducea, in care se mai afla si o romana, si un altul, care circula regulamentar.

- Tragedie pe strazile din Italia. Un sofer in varsta de 96 de ani a murit si o romanca este grav ranita, dupa un accident teribil in dreptul localitații Ozegna. S-a intamplat ieri dimineata, la ora 8.30, pe strada provinciala 53, la intersecția cu strada care duce spre Rivarolo Canavese, scrie…

- Un sofer aflat sub influenta alcoolului a provocat, luni seara, un accident de circulatie in Capitala. Din primele informatii, ar fi vorba despre soferul directorului Politiei Comunitare a sectorului 3 Bucuresti. Barbatul se afla la volanul masinii de serviciu, a lovit doua automobile parcate, apoi…

- Conducerea unitatii medicale a impus rectrictii in ceea ce priveste program de vizita, dar si numarul apartinatorilor. Vizitatorii sunt rugati sa poarte masca si sa-si dezinfecteze mainile cand intra in saloane.

- O romanca de 38 de ani a fost ucisa cu sange rece in Italia chiar de partenerul sau. Totul s-a intamplat in luna noiembrie 2017, dar abia sambata dimineata s-a aflat care au fost cauzele decesului sau.

- Se circula pe un sens de mers in Defileul Jiului, din cauza unui accident rutier. Un autoturism marca Dacia Logan, condus de un șofer, de 38 de ani, din Petroșani, nu a adaptat viteza la condițiile de mers și a ...

- Accident extrem de grav provocat de un militar care s-a urcat baut la volan. Doua persoane, dintre care și un angajat ISU, au fost ranite in Ramnicu Valcea dupa ce militarul a lovit din plin un...

- Un tren a deraiat in apropiere de Milano, in Italia, potrivit echipelor de salvare. Exista si mai multi riniti, intre care unii se afla in stare grava. Deocamdata nu sunt informatii despre eventuali romani ce s-ar fi aflat in tren in momentul accidentului. Nu exsta inca nicio informare privind eventuale…

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Accident de circulație, luni seara, pe bulevardul Take Ionescu, chiar in fața sediului IPJ Timiș. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce trei mașini s-au ciocnit ca urmare a faptului ca o șoferița nu a acordat prioritate.

- O femeie din Bucuresti este anchetata de politistii ialomiteni, dupa ce miercuri, 17 ianuarie, in jurul orei 13.30, a provocat un accident de circulatie soldat cu vatamarea corporala a unei persoane.

- Doua persoane nevaccinate s-au imbolnavit de gripa sezoniera saptamana trecuta, acestea fiind primele cazuri de gripa confirmate din judetul Olt, potrivit purtatorului de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt, Gabriela Gogiu. Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de…

- Roman de 29 de ani, mort intr-un accident rutier in Italia. Tanarul se pregatea sa devina tata pentru prima oara. Prietenii sunt in stare de șoc. Sorin Truica, din Dolj plecase peste hotare sa munceasca pentru famila sa. „Era un baiat extraordinar de bun, plecase in Italia cu acte, era șofer, trebuia…

- Un accident rutier a avut loc, miercuri dimineata, in zona localitatii Buftea, fiind implicate trei masini. Trei persoane au fost ranite usor, doua dintre ele fiind transportate la spital, potrivit IPJ Ilfov.

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- „M-aș fi așteptat ca aceasta propunere, acest amendament, sa-l susțina chiar PSD-ul din Caraș-Severin deoarece managerul spitalului din Caransebeș este un lider local al PSD, iar președintele PSD Caraș-Severin este din Caransebeș. Am vorbit cu colegii de la USR, vor vota, colegii de la ALDE…

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…

- Un accident grav de circulație a avut loc marti. Patru mașini au fost implicate, rezultand trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a revenit la normal pe centura orasului Avrig, pe DN1, la kilometrul 284, unde a avut loc marti un accident rutier soldat cu cinci raniti, fiind…

- Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei prea mari și a lovit o alta mașina care circula regulamentar. Sase persoane au fost ranite in accident. Unul din cei sase raniti este in coma, iar celelalte cinci persoane au multiple fracturi.…

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP.'Avem 30 de morti', a indicat comandantul politiei din Valea Rift, Zero Arome.

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul care s-a soldat cu 12 morti - inclusiv patru copii -, a anuntat vineri seful pompierilor din New York, Daniel Nigro, relateaza AFP.