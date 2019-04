Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a petrecut, astazi, pe E 70, pe drumul care leaga Timișoara de vama Moravița. In timp ce conducea mașina dinspre Deta spre Voiteni, un barbat in varsta de 78 de de ani, s-a trezit ca-i sare in fața mașinii o vulpe. A tras de volan și mașina s-a izbit de un cap […] Articolul Accident…

- Un accident grav s-a petrecut, in aceasta dupa amiaza pe șoseaua care leaga localitațile timișene Sacoșu Turcesc și Icloda. Un barbat de 61 de ani a intrat cu viteza intr-o curba și nu a mai putut controla mașina, ieșind in afara carosabilului. Mașina s-a rasturnat, iar șoferul și soția sa au fost transportați…

- Accident violent in aceasta dupa amiaza, in apropiere de Arad. O mașina a ajuns cu roțile in sus, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului din cauza vitezei. Șoferul, un barbat de 35 de ani din Arad, a intrat intr-o depașire, iar din cauza vitezei s-a rasturnat in afara parții carosabile. ”Azi,…

- Accident grav in aceasta dimineața pe drumul care leaga Timișoara de Sanandrei. Un barbat de 64 de ani, dupa ce a intrat, pe drumul județean 692, inainte de a intra in comuna, a pierdut controlul asupra volanului și s-a rasturnat cu mașina in șanțul de pe marginea drumului. Cei care treceau prin zona…

- Politistii de frontiera au depistat 16 migranți care intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unui cetațean sarb. ”In data de 26.02.2019, in jurul orei 12.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Oravița – judetul Caras Severin, in cooperare cu lucratori…

- Polițiștii de frontiera au depistat trei cetateni din Albania care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde, in zona localitații Oravița. Un alt albanez a fost depistat de polițiștii de la Moravița incercand sa treaca ilegal frontiera. Ieri, in jurul orei 17.00,…

- Un accident deosebit de violent a avut loc duminica seara, la Timișoara. O mașina in care se afla o intreaga familie s-a rasturnat in drum spre aeroport, iar toți cei patru pasageri au ajuns la spital. Doi copii si doi adulți au fost raniți dupa ce mașina in care se aflau a derapat, s-a izbit de un…

- Poliția aradeana este pe urmele autorului accidentului mortal produs in noaptea trecuta pe drumul județean DJ 708/B. „In urma verificarilor efectuate de polițiștii rutieri cu privire la autoturismul implicat in evenimentul rutier soldat cu decesul unui tanar, au fost stabilite marca, culoarea și anul…