- Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, pe Valea Vaserului a deraiat locomotiva Mocanitei. Pana la aceasta ora s-au anuntat sase persoane ranite. In trenul de linie ingusta se aflau aproximativ 200 de persoane. Mai multe ambulante au fost trimise la fata locului.

- Accidentul s-a produs pe raza localitatii Magura din judetul Bacau. Soferita avea o alcoolemie de 0,98 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa cum au confirmat reprezentantii Politiei. Ea s-a ales cu dosar penal pentru mai multe infractiuni.

- Doua mașini s-au facut praf luni dimineața iar cinci persoane au ajuns la spital dupa ce un barbat de 54 de ani, Țintești, a intrat cu mașina pe un drum județean fara sa se asigure, fiind izbita violent de un autoturism care se deplasa regulamentar. Accidentul a avut loc la intersecția DJ 204 D cu […]…

- In seara zilei de ieri pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI au fost alertați sa intervina la stingerea unui tren de pasageri, care a luat foc in apropiere de localitatea Scumpia, raionul Falești. Potrivit uni comunicat al IGSU

- Un sofer din Baia Mare care se intoarcea acasa de la mare nu a mai avut rabdare sa astepte pentru a efectua o depasire in siguranta, astfel ca a incalcat linia continua, moment in care masina a fost spulberata de un tractor care venea din sens opus.

- Doua mașini s-au ciocnit in aceasta seara pe autostrada A1, in apropiere de Arad, pe sensul de mers Arad – Timișoara, circulația fiind blocata și reluata ulterior doar pe banda de urgența. In urma coliziunii, șapte dintre cele opt persoane aflate in automobilele implicate au fost transportate la spital,…

- Grav accident in aceasta seara pe DN 2 E, in județul Suceava. Cinci persoane au fost ranite și au ajuns la spital, dupa ce doua motociclete pe care se aflau trei persoane au intrat intr-un autoturism in care se afla o familie cu un copil. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, slt Alin Galeata, a declarat…