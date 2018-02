Stiri pe aceeasi tema

- Accident cu zece raniti pe DN 17C in localitatea Ilva Mica din Bistrita-Nasaud, dupa ce doua autoturisme in care se aflau zece persoane s-au ciocnit violent si unul dintre ele s-a rasturnat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident grav în Bistrița. Doua autoturisme s-au ciocnit în localitatea Ilva Mica, la ieșirea spre Sîngeorz Bai. S-a activat Planul Roșu de intervenție. Zece persoane au fost ranite, din care doua sunt în stare grava.

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bistrita Nasaud citate de Agerpres.ro. Accidentul s a produs intre un…

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.Accidentul s-a produs intre un autovehicul…

- Un barbat a impușcat mai mulți oameni in sudul Rusiei cu ocazia unei sarbatori religioase denumite Maslenita. Cel puțin patru femei au fost ucise și mai multe persoane au fost ranite, scrie Xinhua.

- Incident armat in statul american Maryland, la Fort Meade, chiar langa sediul Agenției Naționale de Securitate. Trei oameni au fost raniți prin impușcare, iar agresorul a fost reținut de polițiști.

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Arges, accidentul a avut loc pe drumul national 73, in localitatea Schitu Golesti, unde o caruta in care se aflau cinci persoane si care se deplasa dinspre Pitesti catre Campulung a fost izbita violent de un autoturism…

- Carmen Alina Borota, una dintre cele mai apreciate cosmeticiene, a murit in brațele soțului, la 42 de ani. Femeia, care a facut infarct, era mama unei studente la Medicina și a unei fetițe in varsta de 6 ani. Iubita și cunoscuta de toata lumea din municipiul Carei (județul Satu Mare), Carmen Borota…

- O persoana a murit si alte doua au fost grav ranite dupa ce masina in care se aflau a lovit in noaptea de vineri spre sambata o teava de gaz in localitatea Ciumbrud din judetul Alba, in urma avariei fiind necesara intreruperea alimentarii cu gaz in patru localitati in care traiesc aproape 2.000 de oameni.

- Accidentul a avut loc pe o strada din oras. Soferita a iesit de pe o strada laturalnica, a virat la dreapta, iar pentru ca nu s-a asigurat a lovit un alt autoturism care circula regulamentar. In urma impactului acesta a fost proiectat intr-un gard. Soferita, copilul ei, dar si soferul celuilalt…

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA. Orasul Hualian a fost cel mai…

- Iata ce caracteristici are fiecare din cele 4 tipuri de persoane nascute in februarie. Tu in ce grup de inscrii?Tipuri de persoane nascute in februarie # Grupul 1 (1-8 februarie)Oameni activi si energici, care lupta pentru a-si atinge scopurile. Sunt foarte seriosi si muncitori.…

- Cinci persoane au fost ranite, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru. Patru ambulanțe SMURD au fost trimise la fața locului.

- Conflictul taximetristilor cu soferii Uber s-a transformat in razboi de strada, la Timisoara. Mai multi angajati ai celor doua servicii de transport s-au batut si a fost nevoie de interventia jandarmilor.

- Noapte alba dupa o bataie intre taximetriști și șoferi Uber la Timișoara. A curs sange și mai multe mașini au fost distruse in urma unui scandal monstru. Un taximetrist acuza ca a fost agresat de cinci „Uber-iști”, iar colegii lui i-au sarit in ajutor. Toate forțele de ordine din Timișoara s-au mobilizat…

- Atentat la sediul organizatiei "Salvati Copiii" din localitatea afgana Jalalabad. Cel putin 11 oameni au fost raniti dupa explozia unei masini capcana si a mai multor grenade. Armata locala a intervenit pentru eliminarea teroristilor, care s-au refugiat in cladire.

- Un militar japonez a murit, iar alte 14 persoane au fost ranite, marti, in urma unei avalanse provocate, cel mai probabil, de eruperea vulcanului Kusatsu-Shirane, aflat la aproximativ 150 de km de capitala Tokyo, informeaza site-ul postului BBC.

- Haos pe o automagistrala din Cehia. 30 de vehicule, printre care si camioane, s-au ciocnit in lant. Cel putin zece oameni au fost raniti. Potrivit fortelor de ordine cehe, accidentele s-au produs din cauza poleiului format pe carosabil in urma ninsorilor abundente.

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul studentesc…

- Adolescentul de 16 ani din localitatea Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, care a produs trei accidente rutiere in urma carora o fata de 16 ani a murit si alte cinci persoane au fost ranite grav a fost arestat preventiv, duminica, transmite corespondentul ...

- Patru oameni au fost raniți, in urma ciocnirii a doua mașini. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 20.00, la Calafindești și a fost provocat de un tinar de 25 de ani, din Șerbauți. Acesta a intrat cu mașina intr-un autoturism oprit pe partea stinga a drumului și la volanul caruia se afla un…

- Un accident grav de circulație a avut loc marti. Patru mașini au fost implicate, rezultand trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a revenit la normal pe centura orasului Avrig, pe DN1, la kilometrul 284, unde a avut loc marti un accident rutier soldat cu cinci raniti, fiind…

- Sase persoane au fost ranite, una fiind in coma, dupa ce doua masini s-au ciocnit, marti, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in judetul Sibiu, traficul in zona accidentului fiind ingreunat.Citește și: ACCIDENT grav in județul Sibiu: 15 persoane implicate, traficul este blocat (FOTO)…

- 12 oameni, printre care si un copil, au murit, iar alti patru oameni au fost raniti, intr-un incendiu care a izbucnit intr-o cladire din New York. Interventia pompierilor a fost dificila din cauza temperaturii extrem de scazute.

- Accidentul s-a produs intre un microbuz de pasageri, in care se aflau noua persoane, și un TIR, in zona termocentralei de la Mintia, traficul rutier desfasurandu-se pe un singur sens, a informat ISU Hunedoara. Trei dintre cele noua persoane din microbuz au suferit leziuni grave si au fost…

- Accident grav la iesire din Craiova, vineri seara. Doi oameni și-au pierdut viața, iar alte patru persoane au fost ranite, in Județul Dolj. Doua mașini s-au ciocnit puternic. Circulația a fost ingreunata in zona. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fost ranit. Pompierii au fost solicitati sa…

- Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism, potrivit oficialilor…

- Sase persoane au fost ranite intr-un accident petrecut miercuri seara la intrarea in municipiul Iasi, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit violent pe drumul european 583. Din primele cercetari ale...

- Cel puțin zece persoane au avut nevoie de ingrijire medicala in urma unui accident rutier intre un autoturism și un autocar in care se aflau 27 de pasageri, ce a avut loc in zona localitații bacauane Barsanești. Astfel, o persoana a fost descarcerata si prezinta multiple traumatisme, noua…

- Cel puțin zece persoane au avut nevoie de ingrijire medicala in urma unui accident rutier intre un autoturism și un autocar in care se aflau 27 de pasageri, ce a avut loc in zona localitații bacauane Barsanești. In zona a fost activat Planul Roșu de interventie, potrivit desteptarea.ro.…

- Cinci persoane, trei adulti si doi copii, au suferit arsuri in urma unei deflagratii produse in bucataria unei locuinte din localitatea Dorobantu, informeaza ISU Ialomita. Pompierii militari si echipaje ale Ambulantei au intervenit rapid pentru acordarea primului ajutor victimelor si transportul acestora…

- Sase persoane, intre care se numara si doi copii de patru ani, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident de circulatie in care doua masini s-au tamponat pe o strada din municipiul Petrosani, victimele fiind transportate la Urgenta spitalului din localitate pentru investigatii si ingrijiri…

- Trei persoane și-au pierdut viața în urma cutremurului uriaș care a avut loc vineri în insula Java din Indonezia. Seismul a avut o magnitudine de 6,5 grade, potrivit Metro. Un purtator de cuvânt de la o agenție care se ocupa de dezastre naturale a spus…

- Neatenția și graba au dus la producerea unui accident rutier, astazi la Gherla. Potrivit primelor informași reiese faptul ca șoferul unui autoturism care circula pe strada Hașdații, ajuns la intersecția cu strada Clujului, din cauza neatenției, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism care…

- Doi oameni au fost ucisi si alti trei raniti in doua atacuri cu cutitul comise in sudul Olandei, scrie digi24.ro.O persoana a fost arestata, a anuntat politia. Cele doua incidente s-au petrecut in orasul Maastricht, la zece minute unul de celalalt.

- Un microbuz din Chisinau cu 19 persoane la bord s-a ciocnit, miercuri seara, pe DN 17, in judetul Bistrita-Nasaud, cu un autoturism in care se aflau trei persoane. Mai multe echipaje au fost trimise la fata locului pentru evaluarea tuturor celor implicati, dar medicii au constatat ca nu exista persoane…

- Mașina a intrat intr-un grup de persoane - copii si parinti aflati in fata Scolii Generale nr. 1 din Buzau. Cel putin cinci persoane au fost ranite. La fata locului sunt cinci ambulante si o masina de transport victime multiple. Potrivit primelor informatii, la volanul masinii s-ar…

- Fostul Ministru al Afacerilor Interne, Alexei Roibu a fost implicat astazi intr-un accident rutier in sectorul Botanica al Capitalei si a avut nevoie de ingrijiri medicale. In urma impactului o masina a fost facuta zob, iar automobilul fostului ministru a fost grav avariata.

- Accidentul s-a produs intre Borsec și Tulgheș. Microbuzul care transporta 20 de persoane a derapat, a lovit un stalp și s-a rasturnat. Doua persoane au fost declarate decedate - un barbat și o femeie. 11 persoane au fost ranite.

- Alerta in Harghita, dupa ce un microbuz in care erau 20 de persoane s-a rasturat intre Borsec si Tulghes, cel putin 2 oameni fiind declarati decedati, informeaza Mediafax. ”Pana la acest moment, doua persoane au fost declarate decedate, 11 prezinta ...

- Doua persoane au murit , iar alte 18 au fost ranite in urma unui grav accident petrecut in Harghita. Microbuzul in care se aflau pasagerii s-a rasturnat pe DN 15, intre localitatile Borsec si Tulghes, in aceasta dimineata.

- Un accident in care a fost implicat un microbuz cu 20 de persoane la bord a avut loc, duminica dimineata, intre localitatile Borsec si Tulghes, din judetul Harghita. Doua persoane au fost declarate moarte si 11 au suferit diverse traumatisme.

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, la aceasta ora circulatia rutiera este oprita pe DN14, intre localitatile Sighisoara si Medias, la kilometrul 86+500 de metri, in judetul Mures, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz. In urma…

- Peste 2.000 de persoane și aproape 1000 de mașini au fost verificate, la mijlocul lunii noiembrie, de polițiști la cele cinci puncte de granița cu Serbia, in cadrul unei ample acțiuni la care au participat țari membre ale Europol, Joint Action Days, potrivit unui comunicat trimis astazi de Poliția Romana.…

- Cinci oameni au fost raniți, dupa ce au fost loviți de o mașina. Accidentul a avut loc in Londra, iar șoferul ar fi intenționat cu mașina in grupul de pietoni. Se pare ca ar fi avut loc altercație cu doar cateva momente inainte de incident, relataza Daily Mail. Cele cinci persoane ranite au varstele…

- Atac armat la o universitate din nordul Pakistanului. Cel putin noua oameni au murit, iar 37 au fost raniti dupa ce patru teroristi au deschis focul asupra lor. Printre persoanele internate sunt studenti, politisti, membri ai fortelor de ordine si un jurnalist.

- Grav accident rutier in localitatea maramureșeana Vadul Izei. Un autobuz cu aproximativ 50 de pasageri și un autocamion s-au ciocnit, iar la nivelul județului Maramureș s-a declanșat Planul Roșu de Intervenție SMURD, a anunțat Realitatea TV. Potrviti primelor informații oferite ...

- O explozie puternica s-a produs, duminica, in orasul Ningbo din estul Chinei, provocand moartea a cel putin doua persoane si ranirea a zeci de oameni, au anuntat autoritatile locale, conform AFP.

- Porivit reprezentantilor Politiei Judetene Calarasi, un accident rutier s-a produs, vineri seara, la DN 4, in comuna Frumusani."Un autoturism in care se aflau cinci persoane a intrat in coliziune cu o autoutilitara, in total sase persoane fiind ranite", au precizat reprezentantii Politiei…

- Persoana care a gasit cadavrele erau o ruda a acestora. Nu a reusit sa ii identifice din cauza faptului ca zaceau intr-o balta de sange si prezentau mai multe lovituri la nivelul capului fiind desfigurati. Ruda a apelat la ajutorul unui vecin. Acesta a fost cel care a identificat victimele. Barbatul…