Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Centrulului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane din cauza unui accident rutier, in care un tir incarcat cu cherestea s a rasturnat peste un autoturism, circulatia pe DN7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu a fost oprita pe ambele sensuri la km 202 400 de metri, intre localitatile…

- O persoana a fost ranita dupa ce un TIR incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste un autoturism, miercuri seara, pe DN7 (Valea Oltului) intre localitatile Calimanesti si Brezoi, in urma accidentului traficul rutier in zona fiind blocat total, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in urma cu putin timp pe Valea Oltului, in judetul Valcea, intre localitatile Calimanesti si Brezoi. Un tir incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste o masina.

- O persoana a fost ranita dupa ce un TIR incarcat cu cherestea s a rasturnat peste un autoturism, miercuri seara, pe DN7 Valea Oltului intre localitatile Calimanesti si Brezoi, relateaza AGERPRES. In urma accidentului traficul rutier in zona fiind blocat total, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in urma cu putin timp pe Valea Oltului, in judetul Valcea, intre localitatile Calimanesti si Brezoi. Un tir incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste o masina.

- Un autotren incarcat cu citrice s-a rasturnat marți dupa amiaza pe un drum național din afara comunei Granicești. Accidentul a avut loc in jurul orei 16.50, la intersecția dintre drumurile DN 2 cu DN 2H, in timp ce șoferul unui autotren incarcat cu citrice, inmatriculat in Ucraina, a scapat ...

- Un autoturism ajuns in calea unui tren de calatori care circula pe distanta Carei-Jibau a fost pur si simplu distrus. Soferita a suferit rani grave. Accidentul a avut loc la Tasnad, Satu Mare. Masina era condusa de o femeie de aproximativ 48 de ani. In urma impactului violent, soferita a fost proiectata…

- In aceasta seara, de 29 ianuarie, in jurul orei 21.00, un accident de circulatie, soldat cu 11 raniti s-a produs pe Valea Oltului. Accidentul s-a petrecut la 4 km departare de Calimanesti - Valcea, inspre Sibiu.

- Potrivit ISU Valcea, microbuzul s-a rasturnat pe Valea Oltului, la 4 kilometri de Calimanesti, spre Brezoi. In microbuz erau 11 persoane, insa niciuna nu a fost ranita grav. O femeie a suferit un atac de panica si a primit asistenta medicala la locul accidentului, scrie Mediafax. Politistii…

- Traficul rutier este blocat in orasul valcean Calimanesti, pe DN7 Ramnicu Valcea –Sibiu, la km 194, dupa ce un copac a fost smuls de vant si a cazut pe carosabil. Traficul a fost deviat pe centura pana la solutionarea problemei.

- Traficul rutier pe DN 7, Ramnicu Valcea – Sibiu, la km. 206, a fost blocat, azi noapte, in jurul ore 1.00, pe raza localitatii Brezoi, pe Valea Oltului, dupa ce au avut loc caderi de pietre pe carosabil. Dupa cateva ...

- DN7 este blocat miercuri seara pe Valea Oltului, la kilometrul 218, in zona localitatii valcene Cornetu, din cauza conditiilor meteo - zapada si polei - mai multe tiruri formand o coloana in asteptare, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete.…

- Trei persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz care mergea dinspre statiunea Paltinis spre Rasinari, in judetul Sibiu, s-a rasturnat, sambata, intr-o rapa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui eveniment rutier o platforma care transporta un autoturism s a rasturnat pe carosabil , circulatia pe sensul catre Sebes al autostrazii A1 Sibiu ndash; Sebes este momentan oprita la km 273, in zona localitatii…

- O femeie a ajuns la spital dupa ce un autoturism s-a rasturnat joi dimineata, intr-o curba din localitatea Cumparatura, pe drumul european 85. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 09.00, in timp ce o femeie de 49 de ani, din municipiul Falticeni, se afla la volanul unui autoturism Skoda Fabia, ...

- Un om a murit si altul a fost ranit intr un accident rutier care a avut loc, azi noapte, in Bucuresti, scrie Digi 24.Un autoturism scapat de sub control a intrat din plin in doua masini parcate. Cel mai probabil, spun politistii, vehiculul a derapat. Accidentul a avut loc pe Soseaua Andronache, in jurul…

- Zeci de valceni fac apel pe toate retelele de socializare pentru a-l ajuta pe un tanar de 20 de ani, din Slatioara, judetul Valcea, grav ranit in urma unui accident rutier care a avut loc marti, 2 ianuarie 2018, pe DN7 (Valea Oltului). Accidentul rutier a avut loc pe Drumul Național 7, Valea Oltului,…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, la intersectia strazilor Marasesti si Murelor. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita. Traficul in zona este ingreunat. La fata locului s-au deplasat…

- Sase persoane au fost ranite în accidentul care a avut loc marti, pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Râmnicu Vâlcea si Sibiu, unde traficul este îngreunat, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Sibiu. Unul din cei sase raniti este în…

- Patru persoane au fost ranite marti, intr-un accident rutier care a avut loc pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Ramnicu Valcea si Sibiu, unde traficul este ingreunat, potrivit Politiei. Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei…

- Un accident grav a avut loc, marti, pe DN1 in judetul Alba, dupa ce doua masini s-au izbit frontal, una dintre ele patrunzand pe contrasens. Potrivit primelor informatii, o persoana a fost ranita grav. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 Aiud- Turda,…

- Un grav accident rutier s-a produs, joi, la ieșire din Huedin spre Oradea. O șoferița, in varsta de 27 de ani, din comuna Poieni, nu a ținut cont de carosabilul umed, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a patruns pe contrasens și s-a rasturnat cu autoturismul intr-un șanț de pe marginea drumului.…

- Un accident feroviar, soldat cu o victima, a avut in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:00, pe raza localitații clujene Jucu. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj, accidentul s-a produs in apropiere de KM17, pe raza localitații Jucu. In urma…

- Traficul rutier pe autostrada Bucuresti-Pitesti este ingreunat, la ora transmiterii stirii, din cauza unui accident care a avut loc in zona localitatii Ciorogarla. O persoana a fost ranita.

- Traficul rutier pe Valea Oltului este blocat, vineri dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o duba. In urma impactului, autoturismul a luat foc, iar soferul a murit pe loc. Accidentul a avut loc la kilometrul 237 al Drumului National 7, in localitatea…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Valcea, traficul a fost reluat, pe un fir alternativ in ambele sensuri, pe DN7 Ramnicu Valcea – Sibiu, la kilometrul 238. Din cauza accidentului si a ...

- Accidentul a avut loc la kilometrul 237 al Drumului National 7, in localitatea Caineni din Valcea. Soferul unui autoturism Dacia Logan care circula dinspre Ramnicu Valcea catre Sibiu a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de o duba. In urma impactului,…

- Traficul rutier este blocat, vineri, pe Drumul National 7, Valea Oltului, în localitatea Câineni, în urma unui accident care a avut loc între un autoturism si o autoutilitara.

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe bulevardul Tomis in zona trecerii de pietoni din dreptul magazinului Mega Image din Tomis 3. Din primele informatii o femeie de aproximativ 60 de ani a fost ranita. Traficul in zona se desfasoara cu greutate din cauza evenimentului rutier.…

- Șoferul unei dubițe a murit intr-un accident in Calimanești, județul Valcea. Barbatul a patruns pe constrasens și a izbit violent o alta autoutilitara. Doi copii și un barbat aflat la volan au ajuns la spital. Accidentul a avut loc, duminica seara, pe Valea Oltului, la ieșire din localitatea Calimanești.…

- Accidentul a avut loc pe strada Berzei din Capitala. O masina de politie a fost implicata. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Se fac cercetari pentru a se stabili imprejurarile in care a avut loc accidentul. Citeste si Accident grav pe Autostrada A1. Doua persoane au fost…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut vineri dimineata pe autostrada A1 Sebes-Deva, in zona Pianu. Din primele date, au fost implicate trei masini. Potrivit ISU Alba, la fata locului au fost chemate sa intervina echipaje SMURD Sebes si o ambulanta. Accidentul s-a petrecut la…

- Coșmar pentru trei elevi loviți de microbuz in Talmaciu, județul Sibiu. Adolescenții, cu varste cuprinse intre 14 și 17 ani, au fost raniți, vineri dimineața, dupa ce au fost izbiți de un microbuz pe trecerea de pietoni. Traficul in zona este blocat pe DN7, in zona in care a avut loc accidentul. Din…

- Accidentul a avut loc pe DN7 Ramnicu Valcea - Sibiu, pe raza localitatii Boita, in care au fost implicate o autoutilitara si un microbuz de transport persoane. ”Accidentul s-a produs in judetul Sibiu, la intrarea in localitatea Boita dinspre Sibiu (kilometrul 251+100 de metri). Din primele…

- Un barbat a murit și altul a fost ranit marți, intr-un accident produs pe platforma Oltchim din Ramnicu Valcea, cei doi muncitori cazand de la o inalțime de patru metri intr-un vas de colectare gol, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea. Potrivit…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC informeaza ca, la acestaora (20:30), traficul rutier s-a fluidizat atat pe DN1, cat si pe DN1A si se poate circula fara probleme. De asemenea,valorile de trafic au revenit la normal si pe DN7, in statiunile de pe Valea Oltului, iar in prezent acestea mai raman usor…

- Un accident s-a produs in jurul orelor 16.10 in municipiul Sibiu, la intersecția dintre srazile Justiției și Zaharia Boiu. Potrivit declarației purtatorului de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter, totul s-a intamplat din pricina neacordarii de prioritate. Read More...

- In cursul dimineții un autoturism s-a rasturnat la intrarea in Pitești in zona benzinariei.Exista posibilitatea de producere a unui incendiu. O persoana este ranita. La fața locului se deplaseaza pompierii de la Detașamentul Bradu cu o autospeciala cu apa și spuma si un echipaj SMURD.…

- O femeie in varsta de 49 de ani din Abrud a fost ranita in urma unui accident rutier petrecut in weekend pe DN74, langa Abrud. Masina pe care o conducea a fost lovita de alt autoturism, ce venea din sens opus. Accidentul a fost anuntat la politie, vineri, 24 noiembrie, in jurul orei 10.30. Potrivit…

- Soferul unui autocamion incarcat cu azotat de amoniu s- a rasturnat in afara partii carosabile, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum. Accidentul nu s-a soldat cu victime, dar Politia a oprit insa traficul rutier pentru a preveni producerea unui accident si s-a constituit o zona de protectie.…

- Accidentul s-a produs pe drumul dintre Orsova si Drobeta Turnu Severin. Soferul TIR-ului incarcat cu fier a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un versant, iar apoi s-a rasturnat. In urma impactului extrem de violent si a barelor de fier care au cazut pe cabina, soferul a ramas incarcerat…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Lumina, judetul Constanta, in zona Avicola.Din primele informatii un autoturism s a rasturnat iar o persoana a fost ranita.Potrivit SAJ Constanta este vorba despre un pacient de 67 ani, constient,diagnosticat cu traumatism cranio cerebral,…

- Un autotren incarcat cu fructe si legume, condus de un cetatean turc, s-a rasturnat in afara drumului. Accidentul a avut loc marti, la ora 21.15, intr-o curba semnalizata corespunzator pe DN 2, pe raza comunei Balcauți, dupa ce conducatorul auto, un barbat de 63 de ani, cetațean turc, a pierdut ...

- Un autotren incarcat cu nisip s-a rasturnat, luni la pranz, pe DN 1 C, in localitatea Tautii Magheraus, din judetul Maramureș. In urma accidentului, au rezultat cinci victime, trei dintre acestea ramanand incarcerate. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, la aceasta ora circulatia rutiera…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora circulatia rutiera este blocata pe DN2C, in apropiere de localitatea Padina, judetul Buzau, din cauza unui eveniment rutier, in care un camion incarcat cu 42 tone de azotat de amoniu s a rasturnat pe sensul…

- Accidentul a avut loc in intersectia dintre Bulevardul Barbu Vacarescu si Strada Glucozei, din Capitala. In urma impactului dintre cele doua masini, una dintre ele s-a rasturnat pe plafon. „In fiecare masina se afla cate o persoana. Persoana din masina rasturnata a avut nevoie de ingrijiri,…

- Un TIR incarcat cu porumb s-a rasturnat, vineri, pe DJ 212 in judetul Braila, intre localitatile Stancuta si Cuza Voda, traficul fiind blocat pe un sens de circulatie, avand in vedere ca porumbul s-a imprastiat pe sosea, a declarat, pentru AGERPRES, purtatoarea de cuvant a Inspectoratului de Politie…

- Sunt implicate un autoturism și un microbus de persoane. Potrivit primelor informații, nu sunt persoane incarcerate, dar totuși trei persoane sunt ranite. La fața locului intervine echipajul SMURD, doua echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanța și Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad.…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe Autostrada Soarelui la KM 170, in apropiere de Cernavoda. Potrivit Politiei Autostrazi, in accident au fost implicate trei autoturisme, cauza fiind nepastrarea distantei regulamentare in mers. Evenimentul rutier a avut loc pe sensul Bucuresti Constanta, pe Calea…

- Remorca unui camion care transporta cartofi s-a rasturnat in drum la ieșire din localitatea Unirea, pe DN1. Accidentul nu s-a soldat cu victime. Traficul a fost oprit in zona. Revenim cu amanunte. Foto: Arhiva