Stiri pe aceeasi tema

- Un accident, care s-a produs intre un camion de mare tonaj si un autoturism, a provocat moartea a trei persoane si ranirea altor patru in aceasta sambata, pe A34, in regiunea Muntilor Ardeni din Franta. Toate victimele sunt de nationalitate romana, potrivit site-ului ouest-france.fr.

- Un autocar in care se aflau 45 de turisti chinezi s-a rasturnat in tinutul Primorie din Rusia. Doi oameni au murit, iar 13 au fost raniti in urma accidentului. Una dintre victime a fost internata in stare critica.

- O cisterna care transporta substanțe periculoase s-a rasturnat, vineri, peste separatorul de sens din beton de pe drumul E 574, in judetul Olt, in zona padurii Saru. Autoritațile au trimis autospeciala pentru protecție chimica, deoarece in contact cu apa, reacția poate fi pericoloasa, potrivit mediafax.Citește…

- O tanara romanca in varsta de 24 de ani, Sorina Gheorghe, a murit intr-un accident cumplit in Anglia. Iubitul ei, Cristian Miculaiciuc, era blocat in trafic de o ora, din cauza tragediei, cand a aflat ca ea este victima.

- UPDATE Una dintre femeile internate pe ATI a decedat. Multe semne de intrebare in urma accidentului grav de luni seara de pe DN2E85, la trecerea peste calea ferata de la Balhacu, comuna C.A.Rosetti, in care trei oameni au murit iar alte 13 sunt raniți grav, trei fiind in stare critica. Este vorba…

- Un accident de circulație a blocat circulația in aceasta dupa-amiaza pe DN 6, in zona localitații carașene Topleț. „Pe DN 6 a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua tiruri. Au intervenit echipajul de pompieri militari din cadrul Punctului de Lucru Baile Herculane și un echipaj SMURD…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe autostrada A1, la kilometrul 484, in zona localitații timișene Remetea Mare, pe sensul de mers spre Lugoj. In accident au fost implicate un autocamion și un microbuz, ambele vehicule ajungand in afara parții carosabile in urma incidentului. Din…

- Un accident rutier mortal a avut loc sambata dimineata, in zona localitatii Pui, pe soseaua Hateg – Petrosani. O femeie a murit, iar o fetita de sapte ani si un barbat sunt grav raniti.