- Circulația rutiera a fost reluata pe ambele benzi la kilometrul 105 al auto A1 Bucuresti – Pitesti, pe sensul catre Capitala, dupa ce a fost scos pe banda de urgența autotrenul derapat, informeaza centrul INFOTRAFIC din cadrul IGPR. Circulatia rutiera a fost reluata pe ambele benzi la kilometrul…

- Circulația rutiera este blocata in aceasta dimineața pe drumul Arad – Oradea, la Domeniul Lupaș, din cauza unui accident rutier in care o... The post Minivacanța cu accidente pe șoselele din vestul țarii. Prapad pe un drum național. Circulația este blocata appeared first on Renasterea banateana .

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 65, in localitatea Bals, judetul Olt, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 4 autovehicule un autocamion, un autoturism si 2 autoutilitare .Potrivit INFOTRAFIC, cauza producerii a fost depasirea neregulamentara,…

- "Din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate sapte autovehicule, circulatia pe sensul catre Ploiesti al DN1 Brasov – Ploiesti este intrerupta la kilometrul 86+900 de metri, pe raza localitatii Banesti, judetul Prahova. Potrivit primelor date, doua persoane au fost ranite", a anuntat…

- Circulatia rutiera in zona producerii accidentului este intrerupta pe ambele sensuri de mers. "Pe soseaua dig Braila - Galati (DN22B), la km 7, pe raza judetului Braila, a avut loc o coliziune frontala intre un microbuz de persoane (in care se aflau doar soferul si un pasager) si un alt autoturism.…

- Joi dimineata, la ora 06.34, politia a fost sesizata despre faptul ca, pe DN18, intre localitatile Grosi si Carbunar, a avut loc un eveniment rutier soldat cu ranirea mai multor persoane. Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca o femeie in varsta de 33 de ani, care conducea un autoturism dinspre…

- Doua masini s-au ciocnit in Nicolina. Accidentul s-a produs chiar pe linia de tramvai, iar din aceasta cauza circulatia a fost data peste cap. Accidentul s-a produs la ora 12:38. La fata locului au ajuns echipaje de prim ajutor de la Ambulanta si de la SMURD. Circulatia tramvaielor pe traseul 9 este…

- O persoana a fost rania, luni, in urma unui accident pe Autostrada București-Pitești, in zona localitații Cateasca, județul Argeș. Circulația rutiera este oprita pe cele doua benzi ale sensului de mers catre Pitești, unde s-a produs accidentul, pana la finalizarea cercetarilor. Potrivit Centrului Infotrafic…