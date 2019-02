Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte patru au fost ranite, intre care un copil de zece ani, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal pe DN 79 Arad – Oradea, in judetul Arad. Potrivit primelor informatii furnizate de politisti, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens,…

- Doua persoane au murit intr-un accident produs joi dimineata pe autostrada A1, intre Sebes si Orastie, in urma impactului dintre un autoturism si un autotren. Victimele se aflau pe locul din dreapta fata,...

- Sfarsit tragic pentru o moldoveanca de 38 de ani. Masina in care se afla s-a ciocnit violent cu un autocamion in apropiere de Brasov. Soferul, in varsta de 45 de ani, la fel moldovean, s-a ales cu un picior rupt si un traumatism cranio-cerebral.

- CARNAGIU pe SOSEA: Doua persoane au MURIT si alte doua au fost ranite grav dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal. foto Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal pe E85 – DN2. Potrivit primelor informatii, soferul unuia dintre autoturisme a adormit,…

- Patru oameni și-au pierdut viața intr-un teribil accident rutier petrecut in apropiere de Peresecina, raionul Orhei. Potrivit informațiilor, mașinile in care se aflau victimele s-au ciocnit frontal in plina viteza. La fața locului au venit mai mult echipaje de urgența.

- O femeie a murit, iar alte trei persoane, intre care un bebelus de trei luni, au fost ranite, duminica, in urma unui impact frontal intre doua masini, in localitatea Fulga, judetul Prahova, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident teribil in Zimbabwe. Doua autobuze pline de calatori s-au ciocnit frontal. Unul venea dinspre capitala Harare si se indrepta spre un oras estic, Mutare, altul venea din directie opusa. Coliziunea a avut loc in orasul Rusape. Primul bilant indica 47 de morti, printre victime fiind si doi…

- Un accident grav s-a petrecut, marți, pe DN72, drumul cu cele mai multe evenimente rutiere din Dambovița. (VEZI ȘI: ACCIDENT IN LANȚ PE DN 72: CINCI MAȘINI IMPLICATE, DOI RANIȚI LA SPITAL) Doua tiruri s-au ciocnit frontal in localitatea Dumbrava, iar unul dintre șoferi a ramas captiv in cabina distrusa…