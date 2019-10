Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 52 de ani a murit, sambata, in Timișoara, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada pe culoarea roșie a semaforului, anunța MEDIAFAX.Citește și: VIDEO Carnagiu pe o șosea din Ialomița: ZECE MORȚI și ȘAPTE raniți dupa ce un microbuz a lovit un TIR Potrivit…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta seara pe strada Cluj din Timișoara, la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918. Conform primelor informații oferite de IPJ Timiș, un autoturism care circula pe strada Cluj, dinspre Complexul Studențesc, a surprins și accidentat un barbat la intersecția…

- Un tanar care a implinit nu de mult varsta majoratului a ajuns la spital, seara trecuta, in urma unui accident rutier. Victima conducea o motocicleta in Timișoara, atunci cand un autoturism a intrat din plin in el, aruncandu-l cațiva metri buni pe asfalt. Incidentul s-a produs la intersecția strazilor…

- Un motociclist a fost grav ranit, azi noapte, la intersecția Caii Aradului cu strada Aristide Demetriade. Un șofer in varsta de 27 de ani, care venea dinspre Calea Aradului spre Piața Maraști, la volanul unui Opel, a virat la stanga, deși avea obligatoriu inainte și l-a lovit pe motociclistul care…

- Traficul in zona fantanii de la Punctele Cardinale din Timișoara a fost dat peste cap, in aceasta dimineața, de un accident. Conform martorilor oculari, șoferul unui Renault inmatriculat in Timiș, care venea de pe strada Popa Șapca a forțat trecerea pe roșu și a izbit un Opel , inmatriculat in Arad,…

- Zona sensului giratoriu de la Punctele Cardinale a fost inchisa complet traficului incepand din aceasta dimineața, de la ora 7.00, iar rutele ocolitoare au fost practic blocate la primele ore. Astfel, pe strada Aristide Demetriade circulația se desfașura in ritm de melc in jurul orei 9.00, șoseaua fiind…

- Oficialii municipalitații le recomanda șoferilor sa elibereze parcarile și carosabilul pentru lucrarile de salubrizare – maturat mecanic, manual, ras la rigola manual, spalat manual și mecanic – de pe mai multe strazi din oraș. Programul a fost aprobat joi in Comisia de circulație. In cazul…

- Polițiștii Secției 1 Timișoara au reținut pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 48 de ani, banuit de comiterea unei talharii. Cel in cauza a fost introdus in arestul IPJ Timiș. „La data de 26 iulie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Secției 3 Timișoara, au identificat un barbat in…