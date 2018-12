Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 29 de ani, din Patrauți, a fost lovita de o mașina, in timp ce traversa regulamentar strada Vasile Alecsandri din Suceava. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 14.00, iar la volan se afla un localnic de 31 de ani. Ambii participanți la trafic au fost verificați cu aparatul etilotest,…

- Un accident soldat cu moartea unei femei de 72 de ani a avut loc vineri (2 noiembrie) seara, pe DN 1, in localitatea bihoreana Borod. Femeia a traversat strada prin loc nepermis și a fost lovita in plin de o mașina condusa de un barbat de 57 de ani din Aleșd. „La ora 17.51, pe […]

- O femeie care traversa strada pe langa trecerea de pietoni a fost accidentata de o masina, miercuri, la Cugir. Politia atrage atentia asupra importantei respectarii regulilor rutiere. Miercuri, in jurul orei 19.15, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier produs la…

- O femeie ce traversa pe trecerea de pietoni strada Ștefan cel Mare din Alba Iulia a fost lovita de un autoturism. Victima a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean. O femeie de 59 de ani a fost lovita pe trecerea de pietoni de un automobil, in timp ce traversa strada Ștefan…

- O femeie de 45 de ani a fost lovita mortal de o masina, in timp ce traversa strada neregulamentar.Accidentul s-a produs noaptea trecuta, pe bulevardul Cuza Voda din sectorul Botanica al Capitalei.

- O femeie, in varsta de aproximativ 60 de ani, a fost accidentata mortal miercuri seara, in Capitala, in timp ce traversa neregulamentar strada in zona Dristor. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, soferul, in varsta de 63 de ani, se deplasa pe str. Dristorului, dinspre Sos. Mihai…

- Un sofer in varsta de 63 de ani a accidentat mortal, miercuri seara, o femeie, pe strada Dristorului din Capitala, circulatia in zona fiind restrictionata la momentul transmiterii stirii, informeaza Brigada Rutiera. Primele verificari arata ca femeia ar fi traversat neregulamentar.

- O femeie de 44 de ani a murit dupa ce a fost lovita, miercuri, de o mașina in Craiova, in timp ce traversa neregulamentar o strada, scrie Mediafax.Potrivit Politiei Dolj, o mașina condusa de o tanara de 26 de ani din Craiova a lovit o femeie in varsta de 44 de ani. Victima traversa…