Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit si alte doua persoane au fost ranite, duminica, dupa ce doua masini s-au ciocnit, pe DN 79 A, in judetul Arad. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, victimele care au fost incarcerate erau soferul unuia dintre autoturisme si pasagera din dreapta.

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, un grav accident s-a produs, joi dimineata, pe DN 65A, in localitatea Dobrotesti. "In urma impactului unui BMW Seria 5 cu un copac au rezultat 4 victime, barbati, care au fost gasiti decedati de catre fortele de interventie. Doi dintre…

- Un grav accident de circulație s-a produs, astazi, pe DN79, in județul Arad, in sensul giratoriu din localitatea Santana spre Curtici. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Arad, in accident au fost implicate doua mașini. Conform polițiștilor, șoferul unei mașini nu a adaptat…

- Șase persoane au fost implicate intr-un accident care a avut loc astazi, in jurul orei 13:30, pe E 85, pe raza localitații Danila, comuna Darmanești. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, accidentul s-a produs intre un autotren, doua autoutilitare și un autoturism. Din cele șase…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a activat, miercuri, Planul Rosu de Interventie, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in centrul localitatii Boita. Din primele informatii, sunt cel putin cinci victime, doua fiind incarcerate.

- Ninsorile din ultimele ore au afectat sapte judete ale tarii, in evenimentele produse de vremea rea fiind implicate 12 autovehicule si 24 persoane, informeaza, sambata dimineata, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Potrivit sursei citate, la nivel national, in ultimele 24 de ore,…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, un accident a avut loc, marti dimineata, in localitatea Jucu, unde un autoturism a fost lovit de o locomotiva. Acolo au intervenit doua autospeciale de descarcerare, o ambulanta de terapie intensiva SMURD si doua echipaje ale…

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs, in aceasta dimineata, intr-un bloc din localitatea Vladimirescu, in apropiere de Arad. In urma incidentului, o persoana a ajuns la spital. Pompierii cred ca explozia a fost provocata intentionat. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, incendiul…