Accident grav pe E85, în Vrancea. Un om a murit Un om a murit și un altul a fost ranit in urma accidentului de pe drumul E85. Polițiștii transmis ca șoferul unui camion a patruns pe contrasens și a lovit o mașina care se deplasa regulamentar. IPJ Vrancea transmite, potrivit Mediafax, ca accidentul a avut loc, sambata dimineața, la ieșirea din Garoafa spre Focșani. Un autocamion care circula dinspre Garoafa spre Focșani a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un autoturism care se deplasa regulamentar, au transmis polițiștii. Șoferul mașinii care circula regulamentar a murit Șoferul mașinii care Șoferul autoturismului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

