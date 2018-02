Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita dupa ce un TIR incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste un autoturism, miercuri seara, pe DN7 (Valea Oltului) intre localitatile Calimanesti si Brezoi, in urma accidentului traficul rutier in zona fiind blocat total, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in urma cu putin timp pe Valea Oltului, in judetul Valcea, intre localitatile Calimanesti si Brezoi. Un tir incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste o masina.

- O persoana a fost ranita dupa ce un TIR incarcat cu cherestea s a rasturnat peste un autoturism, miercuri seara, pe DN7 Valea Oltului intre localitatile Calimanesti si Brezoi, relateaza AGERPRES. In urma accidentului traficul rutier in zona fiind blocat total, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in urma cu putin timp pe Valea Oltului, in judetul Valcea, intre localitatile Calimanesti si Brezoi. Un tir incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste o masina.

- Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean, cele mai multe dintre agresiunile comise in mediul rural au fost cauzate de consumul de alcool. Acestea insa s-au diminuat in 2017, comparativ cu anul 2016.

- Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vâlcea, Sandra Dascalete.

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- In aceasta seara, de 29 ianuarie, in jurul orei 21.00, un accident de circulatie, soldat cu 11 raniti s-a produs pe Valea Oltului. Accidentul s-a petrecut la 4 km departare de Calimanesti - Valcea, inspre Sibiu.

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de...

- Un microbuz care transporta 11 pasageri s-a rpsturnat, luni seara, la 4 kilometri de Calimanești (Valcea), pe drumul spre Brezoi. Potrivit primelor informații primite de la ISU Valcea, toți pasagerii sunt teferi. Niciun copil nu se afla in microbuz in ...

- Potrivit ISU Valcea, microbuzul s-a rasturnat pe Valea Oltului, la 4 kilometri de Calimanesti, spre Brezoi. In microbuz erau 11 persoane, insa niciuna nu a fost ranita grav. O femeie a suferit un atac de panica si a primit asistenta medicala la locul accidentului, scrie Mediafax. Politistii…

- Politistii prahoveni au efectuat, luni dimineata, trei perchezitii la locuintele unor persoane banuite de furt de lemne, fiind puse in aplicare opt mandate de aducere, scrie AGERPRES. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, descinderile au avut loc la adrese…

- Individul care profera amenintari pe Facebook, spunand ca va arunca femei in fata metroului a fost prins si internat la Psihiatrie! Politistii au descoperit ca isi alegea victimele intamplator, multe dintre ele minore! Barbatul din Morteni, judetul Dambovita, care posta amenintari pe Facebook a fost…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tânar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau,

- Traficul rutier pe DN 7, in zona Calimanesti, a fost reluat dupa ce copacul cazut pe carosabil la kilometrul 194 a fost indepartat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Circulatia a fost ...

- Traficul rutier pe DN 7, în zona Calimanesti, a fost reluat dupa ce copacul cazut pe carosabil la kilometrul 194 a fost îndepartat, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vâlcea, Sandra Dascalete. Potrivit sursei citate, circulatia a fost…

- Vantul puternic a pus la pamant un copac in dimineata zilei de joi, 18 ianuarie, in statiunea Calimanesti – Caciulata. Traficul in zona a fost intrerupt, pentru degajarea carosabilului.

- Traficul rutier pe DN 7, Ramnicu Valcea – Sibiu, la km. 206, a fost blocat, azi noapte, in jurul ore 1.00, pe raza localitatii Brezoi, pe Valea Oltului, dupa ce au avut loc caderi de pietre pe carosabil. Dupa cateva ...

- Politistii din Valcea efectueaza joi trei perchezitii la sediile unor firme si la locuintele mai multor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comertului cu produse alimentare, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, remis joi AGERPRES. In…

- DN7 este blocat miercuri seara pe Valea Oltului, la kilometrul 218, in zona localitatii valcene Cornetu, din cauza conditiilor meteo - zapada si polei - mai multe tiruri formand o coloana in asteptare, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete.…

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit...

- Opt case din comuna prahoveana Calugareni au fost incendiate in ultimele saptamani, politistii deschizand o ancheta si intocmind un cerc de suspecti, unul dintre acestia fiind depistat, au informat vineri reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Purtatorul de…

- Doi barbați de 38, respectiv 42 de ani, din Sibiu, au murit, in timpul nopții de vineri spre sambata, intr-un accident rutier pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, dupa ce mașina lor a lovit un tir, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Poliției Sibiu, Elena Welter, a declarat,…

- Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei prea mari și a lovit o alta mașina care circula regulamentar. Sase persoane au fost ranite in accident. Unul din cei sase raniti este in coma, iar celelalte cinci persoane au multiple fracturi.…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean au continuat activitatile de constientizare a participantilor la trafic asupra necesitatii respectarii regulilor de circulatie. Astfel au fost vizați si conducatorii auto care s-au urcat la volan dupa ce au consumat…

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, remis marti AGERPRES, barbatul este cercetat pentru 24 de infractiuni de inselaciune comise in perioada ianuarie - martie 2014. Acesta, impreuna cu alte persoane, ar fi oferit spre vanzare pe internet…

- Șoferul unei dubițe a murit intr-un accident in Calimanești, județul Valcea. Barbatul a patruns pe constrasens și a izbit violent o alta autoutilitara. Doi copii și un barbat aflat la volan au ajuns la spital. Accidentul a avut loc, duminica seara, pe Valea Oltului, la ieșire din localitatea Calimanești.…

- O persoana si-a pierdut viata si alte trei au fost ranite, intre care doi copii, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit, duminica seara, pe Valea Oltului, in judetul Valcea. Traficul intre Calimanesti si Brezoi este complet blocat.

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Valcea, un accident de circulatie s-a proddus, duminica seara, pe Drumul National 7, Valea Oltului, intre localitatile Calimanesti si Brezoi. Soferul unei o autoutilitare inmatriculate in Maramures, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile meteo rutiere,…

- O tamponare a avut loc, duminica, in judetul Valcea, pe DN7 Brezoi - Calimanesti, fiind implicate sase autoturisme. Nu s-au inregistrat victime, dar traficul rutier este restrictionat. Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Valcea, traficul rutier este restrictionat si se circula pe…

- Coșmar pentru trei elevi loviți de microbuz in Talmaciu, județul Sibiu. Adolescenții, cu varste cuprinse intre 14 și 17 ani, au fost raniți, vineri dimineața, dupa ce au fost izbiți de un microbuz pe trecerea de pietoni. Traficul in zona este blocat pe DN7, in zona in care a avut loc accidentul. Din…

- Doua camioane s-au ciocnit in aceasta dimineata pe Valea Oltului, in apropierea localitatii Calimanesti din judetul Valcea. Unul dintre soferi a fost ranit usor si a fost transportat la spital. Cauza producerii accidentului este neadaptarea vitezei la conditiile de drum.

- Petiția adresata luna trecuta Prefectului Județului și Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Salaj de catre primarul din comuna Cristolț, Ioan Cheșeli, a primit un raspuns oficial. In solicitarea sa catre autoritați, edilul prezenta situația infracționala din comuna și sate ca fiind aproape inexistenta,…

- ”De necrezut” Ancheta penala la POLITIE. Un politist ar fi furat bunuri in valoare de 50.000 de lei de la compartimentul „corpuri delicte” O ancheta se afla in desfașurare la sediul Inspectoratului de Poliție Județean , dupa ce s-a descoperit o lipsa in gestiunea unui polițist de la compartimentul…

- O femeie in varsta de 45 de ani, asupra careia politistii au gasit in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui control in trafic, o arma de vanatoare letala semiautomata, a fost retinuta sub acuzatia de contrabanda calificata si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, conform unui comunicat…

- O femeie in varsta de 45 de ani, asupra careia polițiștii au gasit in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui control in trafic, o arma de vanatoare letala semiautomata, a fost reținuta sub acuzația de contrabanda calificata și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, conform unui comunicat…

- Un tanar de 19 ani, din municipiul Drobeta Turnu-Severin, a fost prins avand asupra lui peste 100 de pastile de Ecstasy si 33 grame de canabis, informeaza un comunicat de presa remis luni Agerpres de Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mehedinti.In urma cercetarilor, s-a stabilit faptul…

- Cu prilejul zilei de 1 Decembrie-Ziua Naționala a Romaniei, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj a avut loc festivitatea de avansare a polițiștilor pentru merite excepționale in activitatea profesionala. Astfel,...

- In perioada 14 – 17 noiembrie, in orasul Calimanesti, judetul Valcea, s-a desfasurat Campionul National de Judo 2017 pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne. Competitia a fost organizata de catre Biroul Coordonare Activitati Sportive din cadrul Centrului Cultural al Ministerului Afacerilor…

- In perioada 14-17 noiembrie a.c., in orasul Calimanesti, judetul Valcea, s-a desfasurat Campionul National de Judo 2017 pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne.Aceasta competitie a fost organizata de catre Biroul Coordonare Activitati Sportive din cadrul Centrului Cultural al Ministerului…

- F. T. “Atenție, șoferi! Poliția rutiera acționeaza cu radarul TRUCAM și noaptea!”, suna o avertizare a reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova. In acest context, oamenii legii din Prahova amintesc ca in noaptea de miercuri, 15 noiembrie spre joi, 16 noiembrie, in jurul orei…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs luni pe DN 1, intre Alba Iulia si Sintimbru, si in care au fost implicate doua autoturisme si un microbuz de calatori. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, comisar Luminita Prodan, soferul unui autoturism…

- Traficul rutier pe DN 7 a fost blocat, joi, intre Pitești și Ramnicu Valcea, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, produs in zona localitații argeșene Morarești. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș,…

- Traficul rutier este blocat miercuri dimineata pe DN7, la Robesti, din cauza unui accident in care au fost implicate o masina si un autotren si in urma caruia o persoana a ramas incarcerata in masina, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea si Inspectoratului pentru…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Politia Orasului Targu Carbunesti a fost sesizata, duminica, de reprezentantii spitalului orasenesc din localitate cu privire la faptul ca la unitatea medicala a fost adus un minor de aproximativ 2 ani ce prezenta arsuri pe corp…