Accident grav pe DN7, în județul Argeș. O persoană încarcerată Cinci persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Moraresti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. Conform sursei citate, in accident au fost implicate doua autoturisme. In primul autoturism se aflau un barbat de 46 de ani si sotia de 45 de ani, iar in al doilea un barbat si sotia, ambii de 45 de ani, precum si un copil de un an si jumatate. In urma coliziunii, o femeie a ramas incarcerata. La fata locului au intervenit o autospeciala de pompieri, o autospeciala de descarcerare,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

